El pasado 26 de marzo, Miguel Berchelt cayó por la vía rápida luego de perder por la vía rápida ante el africano Jeremia Nakathila por KO en la sexta vuelta. Por otra parte, en las últimas horas habló Don Nacho Beristáin sobre el Alacrán y comentó que le queda poco hilo en carretel al excampeón del mundo del Consejo Mundial del Boxeo.

La actualidad del nacido en Sinaloa queda muy lejos de lo que se esperaba previo a que apareciera la pandemia causada por el COVID-19. Sin duda, el punto de quiebre fue la victoria por la vía rápida de Óscar Valdez, quien llegaba sin ser favorito y dejaba claro que él, junto a Shakur Stenvenson, son los mejores peleadores de la categoría.

Ya en las 135 libras se esperaba un mejor accionar por Miguel Berchelt, pero el africano Nakthila le marcó el ring desde el principio con su poder y lo noqueó en la sexta vuelta. Debido a esto, Ignacio Beristáin no dudó en comentar que al Alacrán le queda poco hilo en el boxeo tras la dura derrota que sufrió el pasado 26 de marzo.

“Me decepcionó mucho. Creo yo que tiene poca cuerda ya para el boxeo”, comenzó el reconocido entrenador mexicano según lo informado por Izquierdazo. A su vez, expresó que el COVID-19 lo dejó muy por lo que considera que siempre subió mal a buscar la victoria. Y agregó: “Es probable (que el cambio de técnico que lo haya afectado). Es probable porque Alfredo Caballero es buen entrenador”.

Nacho Beristáin no quiso entrenar a Julio César Chávez

En las últimas horas, Nacho Beritáin confesó que a la madre de Julio César Chávez le dijo que no quería entrenar a su hijo. “Algunas ocasiones su mamá me dijo. Y le dije a la señora que lo sentía mucho, pero no quería estar en los zapatos de Cristóbal Rosas”, expresó en la rueda de prensa que se realizó previo a la velada que se realizará en su honor.