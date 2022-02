A lo largo de los últimos años fueron muchos los peleadores que han comenzado a buscar a Eddy Reynoso como su futuro entrenador. Uno de ellos fue Anthon Joshua que, tras perder con Oleksandr Usyk, fue a buscarlo para que sea su técnico y tras varias charlas estaría cerca de lograr su cometido. ¿Y Andy Ruiz? El de Jalisco comentó la situación del Rocky Mexicano.

“Me buscó la gente de Joshua, fue a mi casa Eddie Hearn, que es su promotor, y quieren ver si puedo trabajar con ellos, si lo puedo ayudar. Pero por otro lado tengo al Andy, el más querido ahí del gimnasio, ni modo de ponerme en contra", comentó técnico mexicano a La Saga de El Heraldo TV el pasado 17 de noviembre.

Sin embargo, parece haber cambiado debido a que Eddy Reynoso comentó que no tendría problemas en ser el nuevo entrenador de Anthony Joshua. “Soy entrenador de boxeo, y estoy dispuesto a trabajar con quien sea. También con él. Quien sea, es solamente una cuestión de cuándo sucederán las peleas, y estamos listos”, comentó Reynoso a iFL TV.

Y agregó: “Sí, hablé con Joshua y Eddie Hearn para ver que se puede hacer, y qué sigue en el tema. Me encantaría trabajar con Joshua. ¿Por qué no? Mi trabajo es entrenar peleadores y veré si lo puedo hacer funcionar”. A su vez, a diferencia de la entrevista que dio a El Heraldo TV comentó que le mejoraría al boxeo del británico. “Tiene muchas buenas características, también atributos físicos más que destacables, pero no saca ventaja de ellos”, comentó.

Por otra parte, respecto a Andy Ruiz, el entrenador de Jalisco comentó que no habría problemas porque el Rocky Mexicano no tiene ninguna pelea en el futuro cercano. “No habrá conflicto alguno por tener a Joshua allí, con Andy. Ninguno tiene peleas próximamente, por lo que existe una gran oportunidad de trabajar con los dos juntos. No hay conflicto, para nada. Andy tiene otras peleas próximamente, e igual Joshua”, finalizó Eddy Reynoso.