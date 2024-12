La pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford sigue acumulando voces. Todos quieren que Saúl se vea las caras con un rival al que lo quieren enfrentar hace mucho tiempo y en esa lista se sumó Dmitry Bivol. El ruso tomó la palabra en las últimas horas y reconoció que espera un duelo entre el mexicano y el estadounidense, con quien habló y de manera seria sobre el tema.

La palabra de Dmitry Bivol sobre la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford

“Estuvimos hablando de Canelo, por supuesto. Él quiere pelear con el Canelo y lo primero que me preguntó fue que cómo estuvo mi pelea con Canelo. Obviamente, le respondí que yo gané, pero no podría decirle como sería el estilo de pelea de ese lado”, comenzó diciendo Bivol ante la prensa.

Y además, agregó: “Sí, tiene 38 años, pero Crawford tiene muchas habilidades. Es uno de mis peleadores favoritos, para serte honesto, lo he dicho antes y lo digo ahora. Él es un peleador muy inteligente y sabe cómo utilizar sus habilidades aunque tenga más edad que Canelo. Pero creo que tiene buenas posibilidades con su estilo”.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se podrían enfrentar en 2025. (GETTY IMAGES)

“Yo no le daría consejos de como ganarle al Canelo, porque él ya sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué tendría que darle yo consejos? Pero si él me los pide, yo le compartiré mi experiencia, pero no le daría consejos, porque él puede tomarlos por sí mismo”, cerró.

De esta manera, lo que sigue es esperar a ver como avanza una novela que continúa sumando capítulos, pero que muchos desean que culmine con el duelo entre el mexicano y el estadounidense para cerrar un ciclo que tendría cara a cara a dos de los mejores pugilistas de los últimos tiempos.