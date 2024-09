El consumo de boxeo en Japón crece cada vez más y por eso el gran sueño del país asiático es culminar el excelente trabajo que vienen haciendo hace tiempo con la llegada de una superestrella del deporte como lo es Canelo Álvarez. Esta situación no parece muy lejos de concretarse y si se acuerdan un par de cosas Saúl podría migrar, por primera vez, fuera de Estados Unidos o México para presentarse ante sus fanáticos.

ver también ¿Canelo Álvarez o Chávez? Maravilla Martínez eligió el mejor boxeador mexicano

La información indicia que Canelo está pronto a viajar a Japón y que eso sería como parte de un compromiso turístico, pero también para empezar a delinear y definir como sería su arribo a Asia. El tapatío desea estar presente en lo que podría ser el lugar de los hechos y es por eso que hará una visita especial en este país.

La palabra de Canelo Álvarez sobre las posibilidades de pelear en Japón

Una vez que finalizó su pelea ante Berlanga, el propio Saúl reconoció la grandeza del país asiático, pero por sobre todo dejó la puerta abierta a presentarse en esas tierras en algún momento: “Me gustaría en algún momento pelear en Japón, ese siempre ha sido un sueño para mí. Crecí con el Chololo Larios y lo vi a él pelear en Japón en videos, y me encantaría alguna vez poder tener la oportunidad de pelear allí”.

Publicidad

Publicidad

Y además, agregó: “Si me pagan lo que quiero para ir a otro lugar, bueno. Si no, no tengo necesidad de ir a otro lugar a pelear. Estoy muy bien aquí, peleando ante mi gente, en mi segunda casa y donde me siento muy cómodo haciéndolo. Si se da la oportunidad, ¿por qué no? Sería algo diferente. Pero no es que esté buscando ir a otro lugar”.

ver también Eddie Hearn, promotor de Dmitry Bivol, confirmó que está en los planes enfrentar a Canelo Álvarez

Álvarez viene de vencer a Edgar Berlanga el pasado sábado 14 de septiembre en el T-Mobile de Las Vegas y retuvo, una vez, más sus títulos supermedianos, por lo que ahora se encuentra descansando y expectante por lo que sucederá en el corto y largo plazo. Aunque se rumorea con que Saúl podría desembarcar en Japón para pelear en diciembre, esto suena un poco utópico y, aunque no hay que dar nada por descartado, todo parece indicar que si el tapatío llega a Asia será recién en 2025.

Publicidad