Mientras Ryan García se prepara para su regreso a los cuadriláteros tras una larga inactividad, pues no pelea desde que noqueó a Luke Campbell el 2 de enero del año pasado, sorprendió al anunciar su desvinculación del Canelo Team, lo que supone una ruptura con el entrenador Eddy Reynoso.

En un Instagram Live que realizó hace un par de semanas, El Niño Rey dejó ver que la razón principal de su decisión tenía que ver con que necesitaba un entrenador que estuviera mucho más enfocado en su trabajo, que lo tuviera como prioridad. Por obvias razones, es innegable que la prioridad de Eddy Reynoso es Saúl El Canelo Álvarez.

Sin terminar de entender qué fue lo que sucedió, el propio multicampeón tapatío brindó su opinión sobre la ruptura. "No sé qué pasó. No sé lo que está pensando. Dice que quiere más tiempo, ¿verdad? Eddy tiene todo el tiempo para él", comenzó diciendo en diálogo con ES News. Y agregó: "Eddy estuvo aquí en Navidad, Año Nuevo, todo para él cuando peleó con Luke Campbell. Luego, ¿qué pasó? Algo con él, no estoy seguro".

La primera vez que se refirió a su decisión, sin embargo, Ryan García había desmentido cualquier tipo de enemistad. “No tiene que ver con mala sangre o ego o algún resentimiento. Diría que el tiempo, eso es. Tienes que saber que al trabajar con Eddy es muy ocupado y lo respeto. Tiene que hacer lo que necesita. Hay que seguir adelante, seguir trabajando y vamos a continuar en el camino que estamos”, había dicho.

¿Cuándo y contra quién será la próxima pelea de Ryan García?

Ryan García, que continúa vinculado a Golden Boy como una de las máximas estrellas de la promotora, está programado para regresar a los cuadriláteros el próximo 9 de abril, enfrentando en el Alamodome de San Antonio al ghanés Emmanuel Tagoe, peleador que es dueño de un récord profesional de 32 victorias, un empate y una única derrota que, curiosamente, tuvo lugar en su pelea debut.