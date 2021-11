Este sábado Canelo Álvarez hizo historia para el boxeo mexicano después de noquear a Caleb Plant en el undécimo asalto de un combate que se disputó en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, de donde salió coronado como el campeón mundial indiscutible de la división de peso súper mediano.

Para entender la importancia de lo conseguido por el tapatío hay que destacar que en la actualidad hay solo otro boxeador con ese status. Se trata del escocés Josh Taylor, quien tras vencer por decisión unánime a José Carlos Ramírez en el Virgin Hotels Las Vegas el pasado 22 de mayo se consagró como indiscutible en la división de peso súper ligero.

¿Qué es ser campeón mundial indiscutible?

Para que un boxeador se corone como indiscutible en una división necesita conseguir los cuatro títulos mundiales principales de los cuatro organismos más importantes del boxeo. A saber: el Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo.

Títulos de otros organismos que no tienen el mismo prestigio a nivel mundial, como podría ser la Organización Internacional de Boxeo, no cuentan en la sumatoria. Tampoco otros títulos que pese a tener la denominación de "mundiales" son secundarios, como podría ser el Regular de la AMB o el Franquicia del CMB. Un cinturón que si ganó mucha jerarquía en los últimos años pero que tampoco entra en la consideración para este status es el de la popular revista The Ring.

En relación a todo esto cabe aclarar que Teófimo López no es campeón mundial indiscutible de peso ligero aunque así se proclame, pues si bien tiene en su poder los títulos principales de la OMB, la AMB y la FIB; el título de campeón Franquicia del CMB no debe ser contado, ya que el campeón titular de ese organismo es Devin Haney.

¿Julio César Chávez fue campeón indiscutible?

Aunque Julio César Chávez es considerado casi por unanimidad -y con mucha razón- como el mejor boxeador que ha dado México en toda su historia, no llegó a coronarse campeón mundial indiscutible como sí lo ha conseguido Canelo Álvarez el último sábado venciendo a Caleb Plant.

Esto tiene que ver con que si bien enfrentó a los mejores peleadores de su época lo hizo casi durante toda su carrera bajo la órbita del Consejo Mundial de Boxeo, estando solo ese cinturón en juego.

Su mayor cosecha de cinturones se produjo en marzo de 1990, cuando venció a Meldrick Taylor por nocaut técnico en el duodécimo y último asalto para defender con éxito su título de peso súper ligero del CMB y arrebatarle al estadounidense el de la FIB, cinturones a los que les haría varias defensas pero sin hacer una nueva unificación con el campeón de otro organismo.