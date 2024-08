Que se haya confirmado la pelea de Canelo Álvarez vs. Edgar Berlanga no significa que el resto de duelos que desean ver los fanáticos y organizar las promotoras hayan quedado en el olvido, sino más bien todo lo contrario.

Con el tapatío nuevamente en escena y con una victoria reciente de Terence Crawford, que le permitió consagrarse en los superwelter, el duelo entre el mexicano y el estadounidense volvió a tomar fuerza en las últimas horas.

ver también Canelo Álvarez reveló con cuanto dinero de sus peleas se queda

Quién está detrás de Crawford, Turki Al-Alshikh, manifestó que está interesado en Álvarez, pero que las millonarias sumas de dinero que pide el tapatío van en contra de lo que este jeque árabe está dispuesto a ofrecerle al campeón de los supermedianos.

El jeque que tundió a Canelo Álvarez

En las últimas horas, el empresario parece haberse cansado de Álvarez y le mandó un ultimátum que, para muchos, puede sonar como un retroceso abismal en la posible organización de este duelo, pero la realidad es que se trata de un capítulo más en la historia que tendrán estos dos.

“Escuché que Canelo me respeta, pero que no le gusta la forma en la que hago negocios. Si él me respeta o no, eso es algo que no me importa”, empezó diciendo el magnate en su cuenta de X.

Terence Crawford es el rival que muchos le quieren poner enfrente a Canelo Álvarez.

Publicidad

Publicidad

Y además, agregó: “Respecto a la forma en la que hago negocios, yo sé por qué no le gusta. Y es porque yo busco peleas grandes a precios justos. Y por supuesto que a cualquiera que solo busque peleas fáciles, eso no le va a gustar”.

También, Turki le metió picante al asunto y tundió al campeón acusándolo de tener temor de aceptar ciertos combates: “Sé cómo se siente desde que perdió con Bivol, pues desde entonces solo busca peleas fáciles. Yo no soy el que tiene miedo de pelear con Benavidez o Crawford”.

“Yo sabía que él solo nos estaba haciendo perder el tiempo, poniendo excusas y pidiendo grandes cantidades de dinero que no se pueden pagar. Así que seguiré mi camino haciendo peleas grandes que le sirvan al mundo del boxeo, y él seguirá haciendo peleas fáciles de exhibición”, cerró de manera contundente.

Publicidad

Publicidad

ver también Las estadísticas que ponen a Terence Crawford por encima de Canelo Álvarez

Crawford venció a Israil Madrimov el pasado 3 de agosto y se quedó con el cinturón AMB de los superwelter. Así, volvió a subir de categoría y repitió el resultado, el de la victoria. Por su parte, Canelo está pensando en el combate del próximo sábado 14 de septiembre ante Edgar Berlanga en Las Vegas, donde expondrá sus títulos supermedianos de la AMB, la OMB y el CMB, ya que el de la FIB se le fue retirado.