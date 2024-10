Saúl Álvarez terminó su año de peleas y descansa de cara al 2025. Sin embargo, en medio de su reposo, apareció un nuevo contrincante que buscar una contienda el año próximo. Será un retador que el mexicano deberá evaluar si es viable darle lugar.

ver también William Scull se quedó con el título que le quitaron a Canelo Álvarez tras vencer a Vladimir Shishkin

El cubano William Scull, actual campeón mundial supermediano de la FIB, ha mandado un claro mensaje a Canelo buscando un combate de unificación por los títulos de las 168 libras. El púgil de 32 años tratará por todas las vías poder tener la pelea con uno de los mejores boxeadores de la historia.

Cabe la mención que Scull posee uno de los cinturones que Canelo necesita para recuperar el trono indiscutido en la división y ahora está dispuesto a enfrentar al mexicano y cumplir su sueño. Ante esto, no es descabellado pensar que Álvarez pueda aceptar este enfrentamiento.

Publicidad

Publicidad

William Scull puede ser rival de Canelo Álvarez en 2025. [Foto IMAGO]

No es la primera vez que el nacido en Cuba reta a Canelo. Ya había sido rechazado anteriormente por Álvarez cuando la Federación Internacional de Boxeo (FIB) lo designó como retador obligatorio. En lugar de defender ese cinturón, el tapatío optó por dejarlo vacante para pelear contra Edgar Berlanga, el retador mandatorio de la AMB.

Al respecto, esto dijo Scull al El Nuevo Herald: “Canelo tiene pelea en mayo y todo apunta a una posible unificación porque no tiene a más nadie. Canelo está callado en su esquina. Hay que esperar”. Y agregó: “Yo me voy a preparar con la vista en Canelo. Me encantaría pelear con él, sería otro sueño cumplido más”.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Se viene la mejor cartelera del año 2025 de boxeo en febrero? El jeque árabe Turki Al-Alshikh hizo la promesa

William Scull y una pequeña chicana a Canelo Álvarez

Además, el púgil sacó pecho a la hora de hablar del título que ostenta: “El único que tiene algo que ofrecerle soy yo, que tengo un título mundial“. “Calculo que todos los caminos conducen a mí”, concluyó el cubano, que aguarda la respuesta del mexicano.