Desde su última presentación en 2021, parecía difícil volver a tener en acción a Julio César Chávez Jr, pero esas dudas han quedado atrás y el hijo de la leyenda está listo para volver a la acción. Será este fin de semana y aquí te contamos todo para que no te pierdas de ningún detalle de una de las veladas más esperadas de julio.

El rival para el regreso del boxeador de 38 años será Uriah Hall, quien tiene 39 primaveras en su haber y no muchos logros en el boxeo. De hecho, Chávez es ampliamente favorito a quedarse con el duelo, el cual está pautado a seis rounds.

Se trata de una especie de exhibición en la que Julio César volverá al cuadrilátero después de atravesar varios problemas personales por fuera de la actividad deportiva que lo hicieron vivir algunos de sus peores momentos.

“En mis días más difíciles, fue mi malestar estar aquí con todo, solo, mi papá enojado diciendo que iban a ir por mí, la pistola. Mi esposa ya no quería saber nada de mí y se quería divorciar por como estaba. Todo esto para mí era acabarse el mundo, viví muchos días así”, contó Chávez Jr a principios de año.

Y además, sostuvo: “Estoy mejor que nunca, porque siempre había cosas escondidas ahí, y esta vez no, estoy impío, estoy bien y así me voy a mantener. Realmente hoy estoy en mejoría, no te los tiene que decir mi papá ni nadie. Yo no me daba cuenta. Ojalá me dure la oportunidad que quiero seguir así”.

Julio César Chávez Jr llegó a enfrentar a Canelo Álvarez en 2017, pero no pudo con el campeón. (IMAGO)

¿Cuándo y dónde pelea Julio César Chávez Jr?

El combate será este sábado 20 de julio en el Amalie Arena en Tampa, Florida. Se espera que sea aproximadamente a las 19:00hs del centro de México. El evento podrá seguir seguido a través de DAZN.

El último combate de Julio César fue en 2021, más precisamente en diciembre, cuando venció por decisión de los jueces al peruano David Zegarra en un evento realizado Culiacán. Ahora, el ex campeón de peso mediano del CMB, tendrá una nueva oportunidad para mostrar algo de su mejor boxeo.

La carrera de Julito se vio opacada por aquella derrota en el año 2012 ante el argentino Sergio Maravilla Martínez. Aquel combate significó un antes y un después para el mexicano, quien no se pudo recuperar de esa caída y de a poco fue perdiendo el protagonismo que se había ganado en el mundo del boxeo.