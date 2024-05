El emblemático ‘Canelo’ Álvarez puso sobre la mesa toda su experiencia para vencer con justicia y de manera unánime a su compatriota Jaime Munguía, en una pelea que dio que hablar en el planeta entero, que puso su atención un sábado por la noche en un evento protagonizado por dos mexicanos.

El tapatío, de esta manera, mantuvo sus cuatro títulos mundiales de Supermediano y continuó consolidándose entre los mejores (sino como el mejor) del mundo, además de seguir haciendo historia, con un récord sensacional de 61-2.

¿Cuándo será la próxima pelea de ‘Canelo’ Álvarez?

Si bien en principio no hay un anuncio oficial sobre la fecha de la próxima contienda de Saúl Álvarez, se espera que la misma tenga lugar hacia finales del 2024 o principios del 2025, a más tardar.

El boxeador mexicano espera otro contrincante a su altura para su siguiente compromiso, y una pelea donde pueda desembolsar un dinero mucho más importante que los cerca de cuarenta millones que recibió tras vencer a Munguía anoche.

Saúl Álvarez le ganó a Jaime Munguía por unanimidad [Foto: Getty Images]

¿Quién será el próximo rival de ‘Canelo’ Álvarez?

El siguiente oponente del representativo pugilista todavía no se encuentra confirmado, dado que aún es muy temprano y se presentan varias cuestiones para analizar a la hora de seleccionar un retador para Saúl y organizar un evento de semejante magnitud.

Sin embargo, por las propias declaraciones del protagonista, el insistente pedido del público y el morbo que pueda generar, se espera que su próximo contrincante sea el estadounidense David Benavídez, que ya ha manifestado a viva voz su intención de vencer a Canelo en un frente a frente.

‘Canelo’ Álvarez abrió la puerta a una pelea con Benavídez:

Minutos después de derrotar a su compatriota en el cuadrilátero, el boxeador tapatío fue consultado sobre las declaraciones anteriores de David Benavídez, provocando a Álvarez e incluso poniéndose del lado de su ex promotor Óscar de la Hoya, en una riña personal donde no le correspondía entrometerse.

Ante los cuestionamientos sobre una lucha futura con el estadounidense, Canelo no tuvo dudas y aseguró que está dispuesto a darle batalla. “Si el dinero es el correcto, voy a pelear. Si el dinero es el adecuado, puedo pelear ahora mismo, y no me importa un carajo”, disparó el multicampeón supermediano, que respondió al desafío de Benavídez, que ostenta un récord de 28-0. ¿Se dará la pelea más esperada por todos?