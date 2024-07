Eddie Hearn no dudó en apuntar contra Óscar de la hoya por el presente complicado que atraviesa Ryan García.

Óscar de la Hoya está acostumbrado a las polémicas, pero esta vez la situación escaló mucho más de lo que se esperaba. Para poner en contexto, en la últimas horas Ryan García decidió ingresar a una clínica de rehabilitación para tratar sus adicciones, lo que alarmó a todos los que siguen de cerca la carrera del King. Pero quien salió a cruzar a la leyenda mexicana fue el reconocido promotor británico, Eddie Hearn, quien acusó a su par de utilizar al pugilista de 25 años como una mercancía.

Eddie Hearn acusó a Óscar de la Hoya de usar a Ryan García

“Yo no creo que tengan ese tipo de relación en que se preocupan uno por el otro. No se importan uno al otro. Entonces, si alguien no te importa, solo quieres que te genere dinero”, empezó diciendo Hearn de manera contundente.

Y además, agregó: “Es muy difícil contractualmente sacar a un peleador de una pelea firmada. Simplemente, no puedes decirle a Ryan García que está lo suficientemente bien para pelear si ya aprobó todos sus exámenes médicos. Lo que pasa es que la gente quiere que los peleadores peleen para poder hacer su dinero. En este momento tiene esa suspensión de un año, ¿Qué va a pasar dentro un año? Quizás nunca más vuelva a pelear, y algo realmente malo puede ocurrir. Así que enfrentemos el problema, y dejémoslo que se prepare para su regreso y que se ponga bien”.

La gota que rebalsó el vaso para tomar cartas en el asunto fue la expulsión de Ryan del CMB. Esto sucedió después de García compartiera palabras ofensivas contra la raza negra y la religión musulmana en sus redes sociales. Enseguida se retractó y reveló que no estaba pudiendo controlar su vida por estar sufriendo adicción a los excesos de sustancias.

Óscar de la Hoya y Ryan García trabajan juntos hace mucho tiempo. (IMAGO)

El propio de la Hoya salió a explicar los motivos de la decisión de King, pero Hearn no le creyó nada, lo atacó y sacó su propia conclusión de los hechos, los cuales no lo impresionan pero sí le parecen lo suficientemente importantes como para ponerles atención.

“El muchacho está implosionando, está fuera de control, y necesita ayuda. Al principio, parecía solo una actuación para vender una pelea, pero nunca lo fue. Y ahora la gente está comenzando a darse cuenta de eso. Está haciéndose cada vez peor. Y así son estas cosas. Van empeorando cada vez más hasta que ocurre algo realmente terrible y todos se arrepientan de no haberle conseguido ayuda. La gente está empezando a darse cuenta. Lo que dijo el otro día fue terrible, y hoy puede ser peor, y mañana puede ocurrir realmente malo. Y nosotros no queremos eso. Ryan es un buen muchacho, con buen corazón. Ayudémoslo a estar bien”, cerró.

La recuperación de Ryan García será día a día. No se trazaron plazos o tiempos estimados, sino más bien que la prioridad está en que deje atrás las adicciones que le están haciendo pasar el peor momento de su carrera cuando lo tiene todo para brillar sobre un cuadrilátero.