Eddie Hearn, CEO de MatchRoom Boxing, se refirió a la pelea en que amaría ver a Canelo Álvarez durante este año. Y no es precisamente la trilogía ante Golovkin.

Eddie Hearn ha hecho una muy buena relación con Canelo Álvarez, especialmente después de organizar con MatchRoom Boxing tres de los últimos cuatro combates del multicampeón tapatío: Ante Callum Smith en 2020, y ante Avni Ylidirim y Billy Joe Saunders en 2021.

Para la primera pelea que realizará en 2022 quien es considerado el mejor libra por libra de la actualidad, que se espera pueda realizarse en mayo, el reconocido promotor británico ya le hizo una oferta doble, que incluye un combate ante Dmitry Bivol y otro ante Gennady Golovkin, ya previsto para septiembre.

Pero parece que entre los dos peleadores que Hearn ofreció al Canelo, hay uno contra el que le gustaría verlo especialmente. "Creo que potencialmente es el siguiente paso. Amaría verlo pelear contra Dmitry Bivol”, expresó en diálogo con BoxingScene.

Además, el promotor se entusiasmó con la posibilidad de que en ese combate el tapatío comience su carrera para ser el campeón mundial indiscutible de la división de peso semipesado. "Tienes a Joe Smith y Artur Beterbiev probablemente peleando entre sí. Canelo puede pelear contra Bivol y luego contra el ganador de esa pelea para volverse indiscutible", resaltó.

"Me encantaría verlo convertirse en dos veces campeón mundial indiscutible, pero tiene que ser algo que los motive a él y a Eddy Reynoso. No son personas a las que realmente presiones demasiado. Recibieron nuestra propuesta. Probablemente recibieron cinco propuestas. Vi que estaba jugando al golf. No voy a interponerme cuando esté jugando al golf. Supongo que probablemente se relajará y se sentará con Eddy Reynoso la próxima semana y tomará una decisión", concluyó.