Luego de la revancha frustrada entre Fernando el Puma Martínez y Kazuto Ioka por un cuadro de Gripe A que no dejó al argentino presentarse a exponer sus coronas FIB y AMB del peso supermosca, fue el turno de escuchar la palabra del campeón. Mediante sus redes sociales, el monarca escribió un sentido mensaje en el que se lamentó por su ausencia, pero prometió que volverá.

ver también ¡Sorpresa! Se suspendió de manera inesperada la pelea de Fernando el Puma Martínez vs. Kazuto Ioka por Gripe A

Luego de haber realizado una dura y exigente preparación en Estados Unidos, el Puma llegó a Japón con la ilusión de vencer a Ioka este martes 31 de diciembre y retener sus títulos del mundo en las 115 libras, pero un contratiempo inesperado lo dejó sin esta posibilidad.

Después de arrastrar un cuadro febril durante unos días, se decidió que el argentino se someta a estudios para determinar el grado de enfermedad que presentaba. Finalmente, se confirmó que tiene Gripe A y por eso tuvo que cancelar una de sus presentaciones más esperadas por el mundo del boxeo.

Publicidad

Publicidad

El comunicado del Puma Martínez a sus aficionados

“Gracias a todos por los mensajes de aliento. La verdad me siento muy triste por no subirme al ring este 31 de diciembre, me alejé de mis seres queridos más de un mes, pasé navidad sin mi familia, me sacrifiqué para llegar 10 puntos y a último momento se dio un giro inesperado”. escribió Martínez en su cuenta de Instagram.

ver también William Scull es el rival que Canelo Álvarez no quiere enfrentar: ¿A qué se debe esta decisión?

De esta manera, habrá que esperar hasta la primera mitad del 2025 para volver a tener al campeón en acción ante un rival con el que mantiene una paridad tal que, en caso de volver a superar, le permitiría comenzar a consolidarse como una verdadera estrella del boxeo.