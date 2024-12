En tiempos en los que de a poco se comenzará a pensar en quien será el próximo rival de Canelo Álvarez para que el mexicano tenga su primera pelea en 20245, los nombres que conforman la lista son muchos y de todo tipo. Hay estrellas, retadores y hasta otros campeones que quieres y desean medirse de igual con el tapatío, pero hay uno de todos ellos que particularmente evitado por Saúl y esto se debe a una curiosa razón.

Su nombre es William Scull. El cubano es el campeón FIB de las 168 libras después de que la Federación Internacional de Boxeo le haya quitado este trono a Canelo luego de que el mexicano haya elegido a Edgar Berlanga como su último rival del año pasando por alto la pelea mandatoria que debía tomar.

A partir de allí, se armó una pelea entre Scull y Vladimir Shishkin en la que el centroamericano se terminó imponiendo en la vía de la decisión. Lo que sigue, según indican los libros del boxeo, es una pelea de unificación entre ambos campeones, pero Canelo no tiene ningún interés en tomar esta contienda.

El motivo por el que Canelo no quiere enfrentar a Scull

Esto se debe al nivel de un Scull que no está a la altura de Álvarez. Saúl recibió hace unas semanas el guiño del CMB, para que no tome ninguna pelea mandatoria y que elija libremente su camino, algo que no hizo la FIB, organismo que prefirió quedarse sin el mexicano, pero tener un campeón activo y que siga sus reglas.

William Scull es el nuevo campeón supermediano de la FIB. (IMAGO)

De esta manera, parece que nunca habrá pelea entre Canelo y Scull, por lo que el título unificado de la división tendrá que esperar para que lo veamos en juego. Saúl tiene en planes otras peleas mucho más grandes y a esta altura de su carrera no le interesa tener el reinado absoluto la categoría a costa de tomar una pelea en la que favorito por demasiado.

