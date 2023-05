La semana pasada Andy Ruiz estuvo envuelto en un vergonzoso escándalo en redes sociales, por lo que tuvo que salir a aclarar que él no escapa de las pruebas de las VADA y que consume drogas. Por otra parte, en las últimas horas, el presidente del consejo mundial del boxeo habló con el Rocky Mexicano y lo que quiere hacer para limpiar su nombre.

“Quería compartirles cómo es realmente mi vida detrás de un campamento. Me encanta beber codeína, y fumar mariguana todo el día. También me gusta comprar prostitutas. Después de esto, voy a reuniones para limpiar mi sangre y asegurarme de salir limpio cuando VADA viene a mis campamentos”, expresó en Twitter, tuit que desmintió el Rocky Mexicano al explicar que fue su exesposa, Julia Lemus, la que hackeó su redes sociales.

Por otra parte, luego de lo sucedido, el presidente del Consejo Mundial del Boxeo habló de lo sucedido con Andy Ruiz y lo defendió. “Estamos en contacto él, quiere hacer labor comunitaria, demostrar que no es el caso, que no es verdadero y que no es actual lo que se publicó. Vamos a seguir estando con él hasta el proceso le dé la razón”, declaró Mauricio Suleimán a Izquierdazo.

Y agregó: “En un ataque directo a su persona publicaron fotografías y mensajes que no son necesariamente la realidad y la verdad. Andy Ruiz se ha equivocado como todos nosotros, ha tomado decisiones equivocadas”.

Por último, el mandamás del Consejo Mundial del Boxeo habló de la actualidad del Rocky Mexicano. “En ese momento él me asegura que está en una gran etapa de su vida. Que lo único que quiere es volver a ser campeón mundial. Lamentó mucho lo que sucedió. Es un tema privado social que lo puso en la mira con un muy mal gusto por lo que se vio en las redes sociales”, cerró Mauricio Sulaimán.