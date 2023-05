Andy Ruiz se ha colocado como uno de los peleadores que causó grandes alegrías y decepciones en el público mexicano. Sin embargo, en las últimas horas sus redes sociales aparecieron inundadas de polémicas declaraciones con relación al consumo drogas, por lo que repasamos lo sucedido.

La actualidad del Rocky Mexicano en el boxeo mundial lo coloca como un peleador sin actividad, casi al borde del retiro. Es más, ha comenzado a sonar su nombre como uno de los principales retadores para enfrentar a Tyson Fury, Campeón del Mundo del Consejo Mundial del Boxeo.

Por otra parte, las últimas noticias de Andy Ruiz son escalofriante, ya que aparecen fotos con drogas y un tuit de él en el que afirma que se droga. “Quería compartirles cómo es realmente mi vida detrás de un campamento. Me encanta beber codeína, y fumar mariguana todo el día. También me gusta comprar prostitutas. Después de esto, voy a reuniones para limpiar mi sangre y asegurarme de salir limpio cuando VADA viene a mis campamentos”, tuiteó el excampeón del mundo.

Sin embargo, el mexicoamericano afirma que es mentira, que hackearon sus redes sociales y que pueden aparecer video sexuales. “Dios tiene planes más grandes para mí, no estar peleando con esa niñita. Me hackearon, y es la primera vez que me hackean, pero así es la cosa. ¿Sabes por qué comenzó el drama? Porque solo quería ser feliz. Quería seguir adelante, pero veo que van a salir cosas, y ya me tengo que poner listo”, dijo el peleador en un vivo de Instagram.

Andy Ruiz acusa a su exesposa de esto

Por orto lado, en la misma transmisión, el Rocky Mexicano afirma que esto tiene que ver con su exesposa, Julie Lemus. “No me gusta que la gente quiera hacerme ver mal, o que hagan que la gente me odie. Y no me gusta que este drama ande en el internet. Yo nunca pongo nada de eso, hasta cuando la Julie me estaba poniendo cosas así. Nunca puse nada de ella, pero así son la familia Lemus. ¿Por qué hasta ahora? No sé, creo que me fastidié, yo pensé que ella iba a parar, que iba a dejar las cosas en paz, pensé que se iba a encontrar otro hombre, y vivir su vida, pero no”, explicó.

Y agregó: “¿Qué más van a poner? ¿Videos sexuales que tengo en mi teléfono? ¿Ustedes quieren ver eso? Parece que Julie va a subir todo eso, todos los videos sexuales que tengo, ya sea con ella, o con otra gente. No, solo bromeo. Pero sí, dile que ponga mis videos sexuales. ¿Qué más va a poner?”.