Con 31 años y habiendo realizado ya una extensa carrera como boxeador profesional que se compone de 42 victorias y 3 derrotas, Juan Francisco Estrada no solo es campeón mundial de peso súper mosca del CMB y la AMB en la actualidad, sino que además lleva años estando considerado entre los 10 mejores peleadores libra por libra de la actualidad.

Como él, solo hay otro boxeador mexicano en esa ranking y es precisamente quien lo lidera: Saúl El Canelo Álvarez, que viene de convertirse en el campeón mundial indiscutible de la división de peso súper mediano luego de derrotat a Caleb Plant por nocaut en el undécimo asalto el 6 de noviembre.

Pese a esta similitud deportiva, a ambos campeones les toca vivir realidades muy diferentes en relación a la simpatía de los fanáticos. Gallo bien podría ser uno de los más queridos en México, pero no es tan reconocido internacionalmente. Canelo Álvarez es una súperestrella mundial, pero tiene muchos detractores en su propio país.

En una entrevista concedida a Izquierdazo, el propio Juan Francisco Estrada se encargó de repasar esas diferencias: “Puede ser que que la gente sí me recuerde como el campeón mundial. Pero en el libro de la historia del boxeo, en los medios y libros boxísticos, ahorita lo dudo", señaló.

Mientras se prepara para afrontar la trilogía de combates ante Chocolatito González, a quien viene de derrotar en la que fue una de las mejores peleas de este año, Estrada agregó: "Si me retirara mañana, dudo estar en los libros de historia, porque no tengo un nombre como Canelo, que lo reconoce a nivel mundial cualquier persona, y yo aún no".