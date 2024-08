Isaac Cruz vs. José Valenzuela: día, hora y televisión EN VIVO para la pelea entre mexicanos en California

Isaac el Pitbull Cruz (26-2-1) llegó a California con una sola misión: defender este sábado 3 de agosto su título superligero de la AMB ante José el Rayo Valenzuela (13-2). Allí, el campeón pondrá en juego no solamente su cinturón sino su valía, ya que en caso de ganar y retener la corona se empieza a posicionar como un posible rival de Gervonta Davis, una de las máximas estrellas del boxeo en la actualidad, a quien ya enfrentó en el año 2021 y con mucha categoría.

Para este combate, el Pitbull parte como favorito debido a lo que viene demostrando en los últimos tiempos, con una gran capacidad para adaptarse a cualquier tipo de circunstancia e interpretar los momentos de pelea, ya sea para mantener la distancia larga o la corta, donde tiene un gran impacto.

Por su parte, Valenzuela está ante una de las oportunidades más grande en su vida, ya que si derrota a sus compatriota se convertiría en monarca. algo que viene buscando hace mucho tiempo. El Rayo tiene las herramientas necesarias para hacerlo, pero sabe que su negocio estará en los detalles y el no dejar nada librado al azar ante un rival que lo puede mandar a la lona en cualquier momento.

El Pitbull Cruz tiene todo listo para defender su título superligero de la AMB ante José el Rayo Valenzuela. (IMAGO)

¿A qué hora empieza la pelea del Pitbull Cruz vs. el Rayo Valenzuela?

Está previsto que el duelo entre los mexicanos comience alrededor de las 19:30hs del Centro de México, pero todo dependerá de los combates previos y su extensión.

¿Dónde ver la cartelera del Pitbull Cruz vs. el Rayo Valenzuela?

El combate y toda la cartelera completa podrá ser vista a través de DAZN y Disney+.

Cartelera completa de la pelea del Pitbull Cruz vs. el Rayo Valenzuela

Terence Crawford vs. Israil Madrimov | Peso superwelter por el título interino de la OMB y el título de la AMB de Madrimov

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN y Disney+

Andy Ruiz vs. Jarrell Miller | Peso pesado

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN y Disney+

Jared Anderson vs. Martin Bakole | Peso pesado

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN y Disney+

Isaac Cruz vs. José Venezuela | Peso superligero por el título de la AMB de Cruz

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN y Disney+

David Morrell vs. Radivoje Kalajdzic | Peso semipesado

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN y Disney+

Andy Cruz vs. Antonio Moran | Peso ligero

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN y Disney+

Steve Nelson vs. Marcos Ramón Vázquez | Peso supermediano

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN y Disney+

Ziyad Almaayouf vs. Michal Bulk | Peso welter

– Horario: 14:30hs aproximadamente

– Transmisión: DAZN y Disney+

