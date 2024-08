Terence Crawford vs. Israil Madrimov: cartelera completa y horarios de la velada en Los Ángeles, California

El combate que muchos querían ver ya está aquí. Terence Crawford se enfrentará a Israil Madrimov este sábado 3 de agosto en California. Allí, el estadounidense buscará arrebatarle los títulos superwelter de la AMB y de la OMB al uzbeko, que buscará vencer a uno de los mejores libra por libra en la actualidad, quien no para de subir categorías buscando rivales.

Para este combate lo que predomina es la incógnita, ya que cada uno tiene sus armas, pero la novedad aquí es como le resultará el cambio físico a Crawford. Hay que tener en cuenta que estará luchando en una cuarta categoría distinta desde que empezó su camino como boxeador en los ligeros.

Terence es de esos pugilistas que desgastan a sus rivales hasta poder ganar por cansancio y así llegar a noquear. En esta ocasión, tendrá en frente a un contrincante con un mayor poder de pegada que lo puede llegar a poner apuros. Por eso, será fundamental ver cual es la estrategia de Crawford en relación a cuan largo desea que sea el combate.

Terence Crawford quiere seguir ampliando su dominio dentro del boxeo ante Israil Madrimov. (GETTY IMAGES)

¿A qué hora empieza la cartelera de Terence Crawford vs. Israil Madrimov?

Está pautado que la jornada boxística comience alrededor de las 14:30hs del Centro de México, lo que decantaría que la presentación del estadounidense y el uzbeko sea aproximadamente a las 21:30, pero todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente.

¿Dónde ver la cartelera de Terence Crawford vs. Israil Madrimov?

Toda la jornada podrá ser seguida a través de DAZN y de Disney+, por lo que todo está dispuesto para disfrutar de una de las mejores veladas del año.

Cartelera completa de la pelea de Terence Crawford vs. Israil Madrimov

Terence Crawford vs. Israil Madrimov | Peso superwelter por el título interino de la OMB y el título de la AMB de Madrimov

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN y Disney+

Andy Ruiz vs. Jarrell Miller | Peso pesado

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN y Disney+

Jared Anderson vs. Martin Bakole | Peso pesado

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN y Disney+

Isaac Cruz vs. José Venezuela | Peso superligero por el título de la AMB de Cruz

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN y Disney+

David Morrell vs. Radivoje Kalajdzic | Peso semipesado

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN y Disney+

Andy Cruz vs. Antonio Moran | Peso ligero

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN y Disney+

Steve Nelson vs. Marcos Ramón Vázquez | Peso supermediano

– Horario: a continuación

– Transmisión: DAZN y Disney+

Ziyad Almaayouf vs. Michal Bulk | Peso welter

– Horario: 14:30hs aproximadamente

– Transmisión: DAZN y Disney+