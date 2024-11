Aunque para muchos suene algo ilógico, Canelo Álvarez no tiene un respaldo unánime en el mundo del boxeo y esto se debe a que hay quienes creen que el tapatío no llevó adelante una carrera de acuerdo a lo que se esperaba de él. Esto se trata de una opinión personal, ya que hay otro grupo muy grande que lo posiciona al campeón supermediano como uno de los más grandes de todos los tiempos y es ahí donde se genera en el debate. En ese contexto, Julio César Chávez se animó a dar su punto de vista para expresar si ve o no a Saúl como una leyenda del boxeo.

Julio César Chávez reveló si ve a Canelo Álvarez como leyenda del boxeo

Así, la leyenda reconoció a su compatriota como lo mismo y reveló que, para él, Canelo comparte el nivel y sostuvo que no existe una diferencia entre ambos a la hora de buscar decidir quien es mejor. Los dos marcaron la historia y en momentos completamente distintos del deporte, por lo que las comparaciones quedan lejos y se da por entendido que, tanto Saúl como Julio César, tienen argumentos más que suficientes para compartir la lista de los más grandes de todos los tiempos.

“Canelo está en mi mismo nivel, no hay ni más ni menos. Hay que dejar que termine su carrera y él va a ser una leyenda. Actualmente tenemos a Canelo, que es el mejor del mundo y hay que apoyarlo”, expresó Julio César en entrevista con Universal.

Canelo Álvarez fue reconocido como leyenda por Julio César Chávez. (GETTY IMAGES)

Lo que sigue para Canelo es seguir agrandando su figura y para eso se espera que el 2025 sea un año que venga con peleas de élite absoluta. En ese sentido, los nombres que aparecen en la lista para enfrentar al monarca de las 168 libras son Terence Crawford, Artur Beterbiev y Dmitry Bivol. A su vez, en las últimas se descartó que Saúl vaya a enfrentar un rival que tenía muchas ganas de subirse al cuadrilátero con el mexicano.

La expectativa es que Álvarez tome, al menos, una de esas peleas grandes antes del final de su carrera para que pueda terminar de convencer a aquellos que se muestran indecisos ante la posibilidad de posicionar a Saúl como uno de los más grandes de todos los tiempos.