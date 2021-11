Cuántas veces las cámaras de televisión se han quedado detenidas en la bella mujer que acompaña a Oscar De La Hoya a cada una de las veladas de boxeo a las que asiste, ya sea en representación de Golden Boy Promotions o como invitado de honor. Se trata de su novia Holly Sonders, una estadounidense de 34 años que es golfista profesional, conductora y modelo.

En los últimos años, ha construido un verdadero imperio como modelo publicitaria de importantes marcas de moda tales como Vixen, Balmain y Ambush. Pero además, comenzó a pisar fuerte en las redes sociales, donde solo en Instagram acumula más de 600 mil seguidores.

Habiendo trabajado para el Golf Channel y también para Fox cubriendo eventos de golf y baloncesto universitario, la pandemia llevó a Holly Sonders a reinventarse vendiendo sus propios contenidos. Y en los últimos días anunció a sus seguidores que este mismo martes 23 de noviembre estarán saliendo a la venta 1000 fotos nunca antes vistas.

Entre los compradores de sus contenidos, anunció que habrá también un sorteo cuyo ganador podrá pasar un día completo con ella en el campo de golf, una membresía de por vida, un videojuego estilo CandyCrash y 15 minutos de contacto a través de Zoom.

Hace pocos días, Holly Sonders había sido noticia por tatuarse una vieja imagen de Oscare De La Hoya cuando se coronó como campeón olímpico. "Tienes todo en la vida. No hay nada que pueda darte que no hayas recibido ya... Excepto esto. Este tatuaje significa el día en que te convertiste en The Golden Boy", escribio cuando lo dio a conocer en su cuenta de Instagram.