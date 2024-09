Julio César Chávez fue protagonista de una situación un tanto insólita durante los últimos días, la cual también tuvo involucrado a Ronaldo Rodríguez, mejor conocido como Lazy Boy. Resulta que este último aseguró, para la sorpresa de todos, que era hijo del histórico boxeador mexicano.

ver también Dmitry Bivol rompió el silencio y respondió al interés de Canelo Álvarez de una revancha

La afirmación de Lazy Boy que despertó la polémica

Luego de la victoria de Lazy Boy en La Esfera de Las Vegas, uno de los comentarios que se hizo visible fue la comparación con Chávez. Y justamente, Ronaldo se tomó con humor estos comentarios, y respondió asegurando, en forma de broma, que es hijo de Julio César.

“Sí es mi papá, nada más que no me dieron el apellido. Chávez papá, Chávez señor es mi papá, nomás que no me han dado el apellido”, expresó. Es por eso que muchos consideraron que sus palabras estaban siendo serias, lo cual llevó a que JC quedara bajo la mirada de todos.

Publicidad

Publicidad

ver también La revelación de Mauricio Sulaimán sobre el posible combate de Canelo Álvarez con Terence Crawford

La respuesta de Julio César Chávez a Lazy Boy

En medio del gran revuelo que estaba generando esta declaración, Julio César respondió con un video. “Está saliendo una nota, la verdad me da risa, de este Lazy Boy, de que es mi hijo. Ya lo agarran como nota amarillista”, comenzó comentando el histórico boxeador mexicano al respecto.

Y a continuación, lanzó palabras positivas para Lazy Boy: “La verdad que le deseo mucha suerte a ese muchacho, Dios lo bendiga. Es muy buen peleador, ahí sí se parece a mí: en los pantalones que tiene y en lo bueno que es para pelear”. Sin embargo, no se despidió sin antes enviar un mensaje: “No se crean tantas pendejadas”.

Publicidad