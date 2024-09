En este 2024, Canelo Álvarez ha tenido dos peleas, las cuales acabaron ambas con victorias para él, primero ante Jaime Munguía y posteriormente frente a Edgar Berlanga. Ahora, pensando en su próximo combate, el mexicano tiene un principal objetivo: Dmitry Bivol.

ver también La revelación de Mauricio Sulaimán sobre el posible combate de Canelo Álvarez con Terence Crawford

A lo largo de su trayectoria, Saúl ha sufrido únicamente dos derrotas. La primera de ellas fue frente a Floyd Mayweather en 2013. Por su parte, la más reciente se dio en mayo de 2022, siendo el ruso Bivol el responsable de propinarle su segunda caída al pugilista mexicano.

Es por eso que ahora, Canelo Álvarez quiere revancha, y tiene a Dmitry como objetivo principal para su siguiente combate. Y en medio de los rumores y las especulaciones, el boxeador de Rusia rompió el silencio y respondió al posible enfrentamiento ante Saúl en el corto o mediano plazo.

Publicidad

Publicidad

Bivol venció a Canelo Álvarez en 2022 y ahora puede haber revancha (IMAGO)

Dmitry Bivol responde al interés de Canelo Álvarez

En octubre, Bivol peleará con Artur Beterbiev en Arabia Saudita. Y a la espera de dicho combate, el nombre de Saúl fue protagonista. “Si nuestros caminos se vuelven a cruzar, no hay problema, podemos tener la revancha. Pero, por ahora, solo estoy concentrado en el 12 de octubre”, comenzó diciendo el ruso.

“Pensar en una revancha con Canelo no es que sea mirar atrás, sino mirar hacia un lado, me distrae”, continuó. De esta forma, el pugilista de 33 años asegura no tener tiempo para pensar en el mexicano ahora mismo, sino que eso será cosa para cuando acabe su pelea frente a Beterviev en territorio árabe.

Publicidad

Publicidad

ver también Canelo Álvarez tendría definido a su próximo rival: cuándo y contra quién sería

“Después de mi primera pelea con Canelo, yo estuve disponible para pelear la revancha, pero él escogió un par de otras peleas. Nos dimos que cuenta que teníamos que seguir adelante con mi carrera. Y yo he avanzado”, concluyó Bivol en relación a los combates recientes de cada uno y la posible revancha con Álvarez.