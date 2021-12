Iniciado el sexto asalto del combate que estaba desarrollándose en el Alamodome de San Antonio, el 31 de octubre de 2020, Leo Santa Cruz estaba plantándole a Gervonta Davis mayor batalla que cualquiera de sus oponentes anteriores. Hasta que un demoledor uppercut de Tank lo desvaneció en la lona,l generando minutos de tensión y dándole la victoria al estadounidense.

Ha pasado más de un año de aquella noche y mientras se prepara para hacer su regreso a los cuadriláteros, que tendrá lugar el 5 de febrero en la Michelob Ultra Arena de Las Vegas, con Keenan Carbajal como rival, el mexicano reveló cuánto lo afectó aquella derrota.

"Estaba un poco deprimido. Estaba molesto, pero los fanáticos me motivaron. Me dijeron que di una gran pelea y que mantuviera la cabeza en alto. Después de eso, comencé a entrenar y quería volver al ring lo antes posible, pero mi equipo me dijo que tenía que descansar y recuperarme", explicó en rueda de prensa.

Y agregó: “Empecé a entrenar de nuevo a principios de este año. Después de un año, tuve que volver al ring. Empecé a extrañarlo. Quería volver en noviembre o diciembre, pero no sucedió. Estaré aquí el 5 de febrero y estoy muy feliz, emocionado por darles a los fanáticos una gran pelea".

Ante Gervonta Davis, Leo Santa Cruz sufrió su segunda derrota como profesional. La primera había tenido lugar el 30 de julio de 2016, en una ajustada decisión dividida ante Carl Frampton, a quien luego derrotaría en la revancha. En total, El Famoso Terremoto acumula además 37 victorias y un empate.