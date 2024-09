Bronco Lara irrumpió en el mundo del boxeo como un pugilista que prometía ser una verdadera estrella del deporte. El mexicano tocó la gloria con sus manos el año pasado cuando se consagró campeón del mundo en la división pluma. Eso ha quedado atrás, pero la noticia más importante es que Mauricio ha vuelto a la acción y de gran manera.

Este viernes 30 de agosto se enfrentó a Pedro Delgado en Ciudad de México y se terminó quedando con la victoria por la vía del nocaut técnico en el séptimo asalto. La expectativa por ver a un campeón del mundo era alta, ya que Lara demostró en reiteradas ocasiones la capacidad que tiene para dominar el deporte, simplemente que las situaciones por fuera del ring lo afectaron de manera contundente para imposibilitarle seguir con el camino exitoso que se auguraba para él.

En los últimos días, Bronco confesó como superó una profunda depresión que lo alejó de la gloria que había conseguido, al punto de llevarlo casi al anonimato que tenía antes de ser una estrella.

“Tengo algo personal, más personal. Créeme que después de pasar, como dije, por una depresión de un año después de la pelea de título del mundo, me perdí, no supe qué hacer”, empezó contando el Bronco.

Y además, agregó: “No hay muchos boxeadores que dicen de la depresión, es algo muy duro y aún lo tengo, aún luego me da para abajo. Pero creo que las personas que están conmigo me han apoyado mucho, mi familia, mi hija me da motivación para enseñarle que en esta vida nada es imposible”.

Así noqueó el Bronco Lara en su regreso al boxeo

Lo que sigue para Bronco es continuar recuperándose, volver a enamorarse del boxeo y determinar cuales serán los pasos a seguir, ya que apenas tiene 26 años y, si se lo propone, ya ha demostrado que tiene pergaminos suficientes para compartir cuadrilátero con los mejores del mundo.

