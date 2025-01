Rayados y Toluca no lograron sacarse diferencias este sábado e igualaron 1-1 por la Jornada 2 del Clausura 2025. Monterrey no tuvo un buen inicio en la Liga MX y hasta el momento no pudo ganar en el torneo después de los empates con Club Puebla y los Diablos Rojos.

La Pandilla se presentó este sábado en el Nemesio Díez, un estadio complicado en el que pocos equipos logran ganar. Por ese motivo, la igualdad ante Toluca no está mal y así lo manifestó Martín Demichelis, el entrenador de Rayados, quien también dijo que su rival no hizo mucho en el partido.

“No ganar el primer partido de local genera descontento. El rival (Toluca) casi no nos llegó, pero nos supo empatar. Es uno de los mejores de local (pero) hoy no nos dominó”, expresó el técnico argentino analizando lo sucedido contra los Escarlatas en el Clausura 2025.

“Todos saben la dificultad de esta cancha y creo que hicimos un buen partido. Jugamos de igual a igual, el equipo no cambio la forma de jugar, hubo cosas que me gustaron del equipo e hicimos un hermoso gol. Nos faltó estar más finos en el último tercio, pero dominamos sin ese miedo”, agregó Martín Demichelis en la conferencia de prensa.

¿Martín Demichelis está enojado con la directiva?

Por otro lado, al técnico de Rayados le consultaron por el mercado y la salida de Brandon Vázquez, debido a que la directiva no le consiguió un reemplazante del delantero: “Pedí el reemplazo de Brandon, a veces se da, a veces no. Tenemos un buen plantel“.

“Si no estuviese contento y feliz, levanto la mano y renuncio. Antes dije algo similar, no había pasado por esta Liga, no tenía sentido de pertenencia con México y mucho menos con Monterrey, llegamos como cuerpo técnico y nos sentimos muy a gusto, muy felices” manifestó Martín Demichelis.

Por último, el DT de Monterrey confirmó que Carlos Salcedo será el quinto refuerzo de Rayados. Luego del empate con Toluca, ahora la Pandilla recibirá el próximo sábado 25 de enero a Pachuca por la Jornada 3 del Clausura 2025.