En el partido que se disputó este sábado 18 de enero entre Atlas y Club León se produjeron algunos sucesos particulares. Por ejemplo, uno de ellos fue que James Rodríguez debutó oficialmente en el Clausura 2025 con La Fiera. Pero el hecho que generó más polémica es sobre una supuesta alineación indebida de los Esmeraldas.

Este suceso controversial se produjo porque Andrés Guardado, quien volvió del retiro, estuvo presente en el calentamiento antes del partido pese a no estar dentro de la convocatoria de León. Una vez terminado el encuentro, a Gonzalo Pineda le consultaron acerca de este hecho.

ver también ¿Pierde los puntos? La verdad sobre la posible sanción a León por alineación indebida de Andrés Guardado

“No lo sé, lo vi, salgo siempre a los calentamientos y me gusta ver detalles. Será un tema de la directiva. A mí personalmente me gusta ganar en cancha, no en la mesa. Si algo sucede, será un tema directivo. A mí me gusta ganar en la cancha y de mi parte no hay problema, pero será un tema de la directiva”, comentó el técnico de Atlas en conferencia de prensa.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Gonzalo Pineda se mostró descontento con la derrota: “Yo creo que la sensación inmediata es de frustración y de un poco de decepción, porque primero que nada llegamos al Estadio Jalisco y nos recibe la afición con cantos, con luces y el ambiente era muy bueno. Entiendo que hacía mucho que no había este número de aficionados con nosotros”.

Atlas todavía no pudo ganar en el Clausura 2025 (Getty Images)

“Pero creo también que si seguimos por ese camino, creo que vamos a dar más alegrías que tristezas, creo que el equipo está jugando bien, el modo de jugar, estamos jugando ofensivos, y creo que el resultado se va a dar”, manifestó el entrenador de los Rojinegros.

Publicidad

Publicidad

Por último, Gonzalo Pineda no se arrepiente de no haber hecho cambios defensivos para intentar sostener el 1-0: “Más que morirme con la mía es vivir con la nuestra, convivir con ese estilo de juego hay momentos, si te domina el rival haces ajustes, pero no es lo que pedía el partido. Estábamos más cerca del segundo, por qué cambiar si teníamos el control total del juego. La mejor manera de defender un resultado es ampliarlo”.

¿Atlas podría ganar por alineación indebida?

Más allá de la polémica, el reglamento de la Liga MX (artículo 26) indica que la alineación indebida se produce cuando un jugador ingresa al campo de juego y suma minutos en el partido, algo que no hizo Andrés Guardado debido a que solamente participó del calentamiento previo al inicio del encuentro. Por lo tanto, lo más factible es que el resultado quede como terminó.