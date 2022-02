En la previa de la pelea que tuvo lugar este sábado en la OVO Hydro Arena de Glasgow se había dicho que Jack Catterall iba a tener que realizar una performance perfecta si quería tener alguna oportunidad de arrebatar a Josh Taylor el campeonato mundial indiscutible de peso súper ligero. Lo hizo, mereció ganar, pero sin embargo se vio perjudicado por el fallo de dos de los tres jueces que lo vieron perdedor, permitiéndole al escocés defender con éxito sus cinturones en decisión dividida.

Apenas se comunicó el fallo de la pelea, el rostro del inglés, que había sido favorecido en todas las tarjetas extraoficiales, evidenció su disconformidad con la decisión de los jueces. No se quedó allí, sino que expresó abiertamente su decepción apenas le dieron la palabra. "¡Qué montón de mierda! La vergüenza del boxeo. Que se jodan los jueces. Suños robados", dijo.

"¿Sabes qué es lo que más me duele? Que no fue por mí. Hice todo esto por mi familia, mi equipo, mi ciudad, mi país. Mi niña, nuestro futuro, hoy debería haber despertado con todos los cinturones. Estuve 15 meses fuera del ring. Todos me habían descartado. Me jodieron de todas las formas posibles durante más de dos años hasta que finalmente conseguí la pelea", agregó Catterall.

"Sacrifiqué todo para poder luchar contra uno de los mejores peleadores de la clasificación libra por libra. le di una verdadera lección. ¿Y para qué? ", concluyó el peleador inglés que muy probablemente presionará para conseguir una revancha inmediata con el aval de los fanáticos y de la prensa, que coincidieron en considerar el fallo cuanto menos polémico.

Josh Taylor sintió que mereció la victoria ante Jack Catterall

Apenas finalizado el combate, a pesar del murmullo de los fanáticos en su propia casa, Josh Taylor intentó justificar el fallo de los jueces que lo dio como ganador de la pelea ante Jack Catterall, permitiéndole así defender con éxito el campeonato mundial indiscutible de la división de peso súper ligero.

"Comencé un poco lento, pero una vez que agarré el impulso, comencé a atraparlo con los golpes más grandes. Él estaba tratando de estropear mucho la pelea. Bajando y subiendo mucho y chocando mi cabeza. Me atrapó con un par de buenos tiros. No te voy a mentir. No fue mi mejor actuación", comenzó diciendo a las cámaras de la transmisión oficial.

Y agregó: "Creo que merecí la victoria al cien por ciento, pero Jack lo hizo muy bien. Puse mucho. Me presioné para dar un buen espectáculo a mis fanáticos locales, pero al final no importó, obtuve un buen resultado. Sabía que iba a ganar la pelea, aunque él estuvo cerca. En general, anoté los tiros más grandes, los mejores tiros, los tiros más significativos, así que sé que gané la pelea".