A Josh Taylor no le será nada sencillo liberarse de la presión de tener que conceder una revancha a Jack Catterall. Así lo están exigiendo ya los fanáticos y buena parte de la prensa especializada, luego de entender que la decisión dividida que le permitió al escocés ganar la pelea y retener el campeonato mundial indiscutible de peso súper ligero fue cuanto menos polémica.

Mucho más tajante a la hora de opinar sobre lo que sucedió este sábado en Glasgow fue el retador británico, quien entiende que lisa y llanamente le robaron la pelea. "¿Sabes qué es lo que más me duele? Que no fue por mí. Hice todo esto por mi familia, mi equipo, mi ciudad, mi país. Mi niña, nuestro futuro, hoy debería haber despertado con todos los cinturones. Estuve 15 meses fuera del ring. Todos me habían descartado. Me jodieron de todas las formas posibles durante más de dos años hasta que finalmente conseguí la pelea. Sacrifiqué todo para poder luchar contra uno de los mejores peleadores de la clasificación libra por libra. le di una verdadera lección. ¿Y para qué?", expresó, decepcionado, Jack Catterall.

Mientras tanto, Josh Taylor podría escapar a la posibilidad de concederle una revancha a El Gato, especialmente si, como se cree, termina tomando la decisión de liberar los cuatro cinturones que lo hacen indiscutible en las 140 libras para subir a pelear en la división de peso wélter.

"No creo que haya necesidad de una revancha. Creo que gané la pelea. Gané la pelea por un par de asaltos. Gané la pelea en la segunda mitad. Me hice cargo y lo arresté. Creo que el árbitro me lastimó un poco quitándome un punto. Pero aún así gané la pelea", señaló el campeón indiscutible escocés en diálogo con Sky Sports.

Nuevos objetivos para Josh Taylor

Tras lo sucedido el sábado en Glasgow, no hay en la división de peso súper ligero un peleador que merezca más que Jack Catterall la oportunidad de desafiar a Josh Taylor por su campeonato mundial indiscutible. Entonces, viendo que el escocés no quiere saber nada con una revancha, es probable que este abandone la división.

Por delante hay otros grandes desafíos si finalmente decide subir al peso wélter. Su status de campeón indiscutible podría ponerlo inmediatamente a pelear por un título mundial también allí, con Terence Crawford (OMB), Errol Spence (CMB y FIB) y Yordenis Ugas (AMB) como opciones.