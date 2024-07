La leyenda mexicana trabaja hace muchos años con Ryan García y por eso no dejó pasar la oportunidad de dar su testimonio.

Ryan García fue ingresado en un centro de rehabilitación para tratar su consumo de drogas, lo que representó un duro impacto en el mundo del deporte porque se trata de una situación que nadie esperaba. Por eso, el que salió a comentar el caso fue Óscar de la hoya, la leyenda mexicana que trabaja junto a King.

El promotor explicó los detalles de la decisión de tratar clínicamente a García y contó qué fue lo último que habló con quien fue suspendido después de dar positivo en un control antidoping y de ser expulsado del CMB por sus comentarios racistas en redes sociales.

Qué habló Óscar de la Hoya sobre Ryan García

“Esto me sorprende, los papás están preocupados. Escuché que Ryan se fue a un centro de rehabilitación, eso es el primer paso para ayudarlo”, empezó contando de la Hoya. Y además, añadió: “Yo la verdad no sé qué está pasando, porque las veces que he hablado con él… Hace una semana hablé con él, estaba bien, está bien. Yo siempre hablo con él y está bien, hablo de negocios con él, hablo de oportunidades”.

“Yo sé que no puede pelear por un año y le hablé y le dije: ‘mira, hay otras oportunidades para hacer dinero y esto y esto’, y se escucha bien, pero esto me sorprende”, siguió de la Hoya.

“Uno nada más está leyendo los medios, las redes sociales, yo quiero los datos correctos, tener información correcta para dar mi opinión, porque yo no sé si Ryan tiene problemas mentales, yo no soy doctor, ¿me entiendes? Así que tenemos que ver qué es lo que es”, cerró.

Óscar de la hoya y Ryan García trabajan juntos hace mucho tiempo.

Óscar de la Hoya conoce a García desde que Ryan era un adolescente, por lo que sabe bien lo que le pasa y lo que necesita. En ese contexto, el promotor elige esperar a que pase el agua suficiente bajo el puente para que las cosas se calmen mientras el King se rehabilita y los asuntos retoman su curso habitual.