Desafortunadamente para él, Demetrius Andrade es el campeón mundial menos valorado en la división de los pesos medianos, eclipsado por figuras de la talla de Gennady Golovkin y Jermall Charlo, incluso por Ryota Murata quien, sin tanto reconocimiento internacional, es muy popular en Japón.

Tanto es así que mañana mismo estará haciendo la quinta defensa de su cinturón de la Organización Mundial de Boxeo, en la SNHU Arena de Manchester, New Hampshire, y ante Jason Quigley sin que dicho combate haya generado mayor ruido entre los fanáticos. Incluso, la cartelera montada por MatchRoom Boxing será estelarizada por otro combate: La defensa que Murodjon Akhmadaliev hará de sus títulos mundiales de peso súper gallo de la AMB y la FIB ante Jose Velasquez.

En un intento desesperado por intentar generar algo más de atención en la previa de su pelea, Demetrius Andrade no encontró mejor estrategia que volver a utilizar la figura de Canelo Álvarez, algo que ya había hecho cuando se infiltró en la conferencia de prensa posterior a la victoria del tapatío ante Billy Joe Saunders y ganándose una respuesta que quedó en la historia: "Éres un peleador horrible. Sáquenlo de aquíi".

Ahora, Boo Boo aseguró que le hubiera dado a Canelo mayores problemas de los que le planteó Caleb Plant en la pelea en que el mexicano terminó ganando por nocaut en el undécimo asalto y coronándose como campeón mundial indiscutible de la división de peso súper mediano.

“En cierto sentido, busco dar una paliza a todo el mundo, superarlos. Entrar y noquear a la gente es genial, pero también me gusta hacer rondas y mostrar mi nivel de habilidad. Acabamos de ver a Canelo y Caleb Plant, le tomó 11 asaltos terminar la pelea, pero yo no soy Caleb Plant. Hay mucho más en mí de lo que mostró Caleb. Sin embargo, ese es el tipo de pelea en la que me gustaría entrar y hacer, para mostrar mis habilidades, mi corazón, mi condicionamiento, de lo que estoy hecho", dijo durante la rueda de prensa. Solo le faltó decir: "¡Por favor, mírenme!".