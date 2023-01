Finalmente, Demetrius Andrade abandonó a Matchroom Boxing para volver a Premier Boxing Champions y buscar grandes peleas. Por otra parte, a horas de su combate, el excampeón del mundo no se guardó nada y lanzó munición pesada contra Jermall Charlo, Jaime Munguia, Gennady Golovkin y Canelo Álvarez.

A lo largo del 2022, el estadounidense decidió abandonar las 160 libras para ir en busca de mejor peleas en las 168 libras. Sin embargo, lesión de por medio y peleas que no se terminaron de darse volvieron a marcar que es un pésimo año.

Por otra parte, a horas de su próxima pelea, Demetrius Andrade lanzó varios daros contra diferentes peleadores que lo llevaron a volver con Showtime Boxing. “Tomamos una pelea a la vez, porque quiero tener las peleas más grandes. No necesitamos entrar en nada a largo plazo, para elaborar una estrategia de lo que es mejor para ellos y para mí. No sé qué es lo que quieren hacer los grandes nombres en este momento. Sé que yo no soy su primera propiedad porque soy el nuevo. Tenemos que ganar confianza y descubrir que estamos haciendo por las razones correctas”, comentó a Fight Hub TV.

Y agregó: “Para eso estamos aquí (la pelea con Charlo). Vamos a averiguar si es que no quieren pelear, o si es una cuestión de política del boxeo. Creo que Showtime ofrece las mejores peleas desde hace mucho tiempo, y saben que yo estoy aquí para eso”. Por último, dejó varios mensajes para Gennady Golovkin, Jaime Munguia y Canelo Álvarez.

“GGG dijo: ‘No quiero pelear con él. Voy a sentarme a esperar a Canelo para el día de pago’, así. El equipo de Munguía le pidió que se mantuviera lejos de mí. Billy Joe Saunders dio positivo a dopaje la primera vez que íbamos a pelear, y luego intentamos hacer la pelea y él ya no quiso. Después se fue a 168 libras. Yo quería pelear con él, pero Canelo le ofreció un contrato para una pelea menos desafiante”, finalizó Demetrius Andrade.