Jorge Masvidal se presentará este sábado 6 de julio en una pelea de boxeo pautada a 10 rounds en la categoría de los semipesados ante Nate Diaz. Lo particular de esta velada es que presentará a dos leyendas de la UFC en un ring, por lo que para cambiar de escenario se tuvieron que preparar y en el caso de Masvidal, fue nada más y nada menos que con Saúl Canelo Álvarez. Sí, el mexicano campeón de los supermedianos aconsejó a quien tendrá su debut sobre un cuadrilátero.

Qué platicaron Canelo Álvarez y Masvidal



“Se pudo entrenar con él ese día, también estaba Roberto Durán. Hicimos sesión de sparring con Fernando Vargas Jr ahí, Canelo y Roberto lo vieron, le dieron consejos, Canelo le habló de la distancia corta, como golpear al cuerpo, mantenerse calmado ahí adentro”, empezó contando el entrenador mexicano Jorge Capetillo en charla con ESPN.



Y además, agregó: “Canelo le habló sobre el ritmo de la pelea, que no era tan explosivo como el MMA, si la pelea es a 10 rounds que simplemente llevara las pausas, que no tirara golpes innecesarios, que los preparara, en general fue que trabajara con experiencia y no se desgastara innecesariamente”.

Jorge Masvidal está listo para volver a la acción y lo hará ante Nate Diaz después de recibir los consejos de Canelo Álvarez. (IMAGO)

“Me dijo mucho. Me comentó cosas que ha hecho en cada una de sus últimas peleas. Es increíble escucharlo de su propia boca. Me dijo que lo desgranase de manera que pudiese utilizarlo yo. En cuanto me lo dijo fue como ‘hombre, esto es increíble’. No tenía que hacerlo”, contó Masvidal en relación a lo que habló con Canelo.

ver también Canelo Álvarez explicó por qué amenazó a Messi durante el Mundial de Qatar 2022



Masvidal no pelea desde el 2023, cuando perdió ante el brasileño Gilbert Burns. Para esta pelea ante Nate Díaz, realizó un campamento de seis meses en los que se concentró al 100% para dar una gran presentación. Pese a que el boxeo no es la disciplina principal de Jorge y de Nate, se trata de dos luchadores que no darán una exhibición, sino más bien se plantarán a dar guerra por lo que habrá que estar atentos por un posible nocaut, que puede llegar por cualquiera de los dos lados.

