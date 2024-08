Imane Khelif es una boxeadora argelina de 25 años que compite en la categoría de hasta 66 kilos de los Juegos Olímpicos 2024. Desde la previa es una de las deportistas a llevarse el oro en esta disciplina: en Tokio 2020 estuvo a una pelea de conseguir medalla y en 2022 ganó la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo y el Campeonato de África.

Además, participó en el Mundial de 2023 realizado en India pero fue descalificada en la categoría Peso Wélter antes de competir en la Final. Esto se debe principalmente a que la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés) le realizó un test hormonal que no dio con los resultados esperados ya que tenía picos de testosterona que no llegan a producir las mujeres.

En este contexto, Umar Kremlev, presidente de la IBA, había advertido lo siguiente: “A partir de las pruebas de ADN, hemos identificado a varios deportistas que intentaron engañar a sus compañeros haciéndose pasar por mujeres”. Y, en aquella oportunidad, aclaró: “Según los resultados de las pruebas, se demostró que tienen cromosomas XY. Estos deportistas fueron excluidos de la competición”.

Antonino Morici, periodista especializado en claso, fue entrevistado por La Gazzetta dello Sport y explicó la situación de Imane Khelif: “Para utilizar la terminología del Instituto Superior de Salud, es “intersexual”, es decir, tiene “variaciones innatas (presentes desde el nacimiento) en las características del sexo, que no entran dentro de las nociones típicas del cuerpo femenino”.

El ANTES y DESPUÉS de Imane Khelif (FOTOS)

Así lucía Imane Khelif en 2020.

Así luce Imane Khelif en la actualidad.

Imane Khelif presentó niveles altos de testosterona y se instaló la polémica en París 2024

Se instaló una de las polémicas más grandes de los Juegos Olímpicos en los últimos años. La boxeadora argelina Imane Khelif, quien es definida como una competidora que en su momento no cumplió con los estándares necesarios para pasar la prueba de género, venció en París 2024 a la deportista italiana Angela Carini.

La europea abandonó la pelea a los 46 segundos de haber empezado el combate por no poder resistir los golpes de la africana en la categoría de 66 kilogramos. “Subí al ring e intenté luchar. Quería ganar. Recibí dos golpes en la nariz y ya no respiraba, me dolía mucho, fui a ver al maestro Renzini y con madurez y valentía le dije basta. No soy nadie para juzgar o tomar una decisión, si esta chica está aquí debe haber una razón”, expresó Carini en entrevista con el diario de su país La Gazzetta dello Sport.