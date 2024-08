La polémica se instaló en el centro del cuadrilátero de París 2024 este miércoles, cuando la argelina Imane Khelif venció a la Italiana Angela Carini después de que la europea abandonara a los 46 segundos de empezado el combate. Esto sucedió porque, quien finalmente resultó la perdedora del duelo, no pudo resistir los golpes de la africana, la cual está definida como una competidora que en su momento no cumplió con los estándares necesarios para pasar la prueba de género, pero que en estos Juegos Olímpicos no tuvo ningún problema para estar presente en la categoría boxística de los 66 kilogramos.

La palabra de Imane Khelif tras su victoria en los Juegos Olímpicos de París 2024

Tras el triunfo que la depositó en los cuartos de final, la propia Khelif usó sus redes sociales para tomar la palabra post polémica, pero decidió mantenerse enfocada en lo suyo. “Primera victoria”, fue lo único que escribió quien ahora está pensando en el próximo combate de este sábado 3 de agosto, donde buscará meterse en las semifinales.

Lo que sucedió fue que el año pasado, la Asociación Internacional de Boxeo había descalificado a Khelif del Mundial Amateur, tras determinar que en su organismo poseía cromosomas XY, correspondientes al género masculino. Imane acusó: “Me dijeron que presentaba características que significaban que no podía boxear contra mujeres. Es un gran complot. Hay gente que ha conspirado contra Argelia para que esta bandera no sea izada y que no obtenga la medalla de oro”.

La polémica surge porque fue la propia Carini la que afirmó que nunca había sentido algo así en cuanto a la diferencia con otra competidora: “Subí al ring e intenté luchar. Quería ganar. Recibí dos golpes en la nariz y ya no respiraba, me dolía mucho, fui a ver al maestro Renzini y con madurez y valentía le dije: ‘basta’. Nunca me habían pegado tan fuerte. Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor”,”.

Y además, agregó: “No soy nadie para juzgar o tomar una decisión, si esta chica está aquí debe haber una razón. Luché y subí al ring a pesar de las miles de polémicas que había, no soy nadie para juzgar. Sentí golpes muy fuertes, recibí golpes, soy una luchadora y mi selección lo sabe, soy alguien que aún ante el dolor nunca se detiene. Si paré lo hice sólo por mi familia. ¿Fue un combate irregular? No soy nadie para juzgarlo”.

Las primeras combinaciones de Khelif ya se veían peligrosas ante una Carini que no dudó en, primero acercarse a su esquina para plantear la situación y al volver al combate con un fuerte recto en la nariz, tomar la decisión de finalizar el duelo.

A la Italiana se la podía percibir visiblemente molesta por lo que estaba atravesando y, una vez anunciado el resultados final, quebrada en llanto producto de la frustración de no poder demostrar su boxeo y verse limitada a tener que renunciar a la lucha. Decidió no saludar a su rival, quien se acercó a la esquina europea para despedirse pero fue recibida con mucha frialdad.

En este contexto, no se trata de una responsabilidad de la atleta argelina que está representando a su nación ante los ojos del mundo, sino más bien del ente organizador de encargarse de fiscalizar que las pugilistas tengan un nivel y estén en las condiciones dadas para que los combates no sufran este tipo de disparidades.

El favoritismo de Khelif estos Juegos Olímpicos es amplio, pero no significa que sea invencible, ya que la pugilista de 25 años perdió en los cuartos de final en Tokio 2020 y en 2022 fue su campeona del mundo.

