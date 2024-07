Quién pelea HOY sábado 27 de julio de 2024 en boxeo: horarios y cómo ver EN VIVO en México

Pese a que en el mundo de los deportes de contacto el protagonismo se lo llevará el UFC 304 que tendrá lugar en Manchester, el boxeo también jugará sus cartas y en Londres se presentarán Joe Joyce y Derek Chisora en el evento estelar.

En la capital del país del Reino Unido, miles de fanáticos disfrutarán de una cartelera plagada de acción que tendrá el broche de oro con dos históricos de la categoría de los más grandotes.

Todo esto se produce tras el anuncio oficial de Canelo Álvarez en el que confirmó que su próximo rival será el puertorriqueño Edgar Berlanga en Las Vegas. El cruce tan esperado se realizará el sábado 14 de septiembre, por lo que la velada de este fin de semana sirve como un gran aperitivo para aquellos que quieran ver boxeo.

Joe Joyce y Derek Chisora se verán las caras este sábado en una jornada que promete mucho. (IMAGO)

Las peleas más destacadas de este sábado 20 de julio en boxeo:

En Londres (Inglaterra)

Joe Joyce vs. Derek Chisora | Peso pesado

– Horario: a continuación

– Transmisión: Disney+

Dennis McCann vs. Ionut Baluta | Peso supergallo por el título europeo de McCann

– Horario: a continuación

– Transmisión: Disney+

Ryan Garner vs. Archie Sharp | Peso superpluma

– Horario: a continuación

– Transmisión: Disney+

Raven Chapman vs. Yohana Sarabia | Peso pluma femenino

– Horario: a continuación

– Transmisión: Disney+

Moisés Itauma vs. Mariusz Wach | Peso pesado

– Horario: a continuación

– Transmisión: Disney+

Sean Noakes vs. Inder Bassi | Peso welter

– Horario: a continuación

– Transmisión: Disney+

Royston Barney-Smith vs. Brian Barajas | Peso superpluma

– Horario: a continuación

– Transmisión: Disney+

Umar Khan vs. TBA | Peso pluma

– Horario: a continuación

– Transmisión: Disney+

Aadam Hamed vs. TBA | Peso superligero

– Horario: a continuación

– Transmisión: Disney+

Jermaine Dhliwayo vs. Engel Gómez | Peso ligero

– Horario: 12:00hs aproximadamente

– Transmisión: Disney+