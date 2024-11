En el marco de una nueva edición de los premios The Best de la FIFA, el ente que rige el futbol mundial dio a conocer a los candidatos a quedarse con el trofeo al Mejor Jugador del 2024. Once futbolistas quedaron en el recorte final para dar a conocer luego al gran ganador.

Tras el Balón de Oro, ganado por Rodrigo Hernández del Manchester City, ahora será el turno del galardón de la organización que manda en el deporte rey. Tras separarse de France Football en 2016, FIFA decidió crear su propio premio al mejor futbolista del mundo.

De los once jugadores, nueve juegan en Europa, uno en la MLS de Estados Unidos y otro está retirado. Cabe recordar que para esta nominación se toma en cuenta lo hecho en la temporada con calendario europeo, es decir la temporada 2023/24.

En ese sentido, la nota en las apariciones la dan Lionel Messi, hoy en Inter Miami y Toni Kroos, quien tras culminar el curso con Real Madrid anunció el final de su carrera con 34 años. El resto se desempeña en: Dos en la Premier League de Inglaterra, seis en LaLiga de España y uno en la Bundesliga de Alemania.

A falta de confirmación oficial, el ganador será anunciado en enero del 2025, junto a otras categorías. También hay galardones para la mejor futbolistas, mejores entrenadores, arqueros y hasta el tradicional Premio Puskas. Ahora se sumará un galardón similar para el mejor gol de futbol femenino, bautizado como Premio Marta, en honor a la jugadores brasileña.

Los nominados al The Best como Mejor Jugador