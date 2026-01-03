Quién pelea HOY sábado 3 de enero de 2025 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Está todo listo para que comience un nuevo año de boxeo y, con la intención de dejar atrás algunos malos tragos del 2025, la primera velada del 2026 contará con figuras de primer nivel para buscar dejar la vara bien alta desde el inicio de la temporada de pugilismo. Con protagonistas más que destacados, el espectáculo promete estar a la altura de las expectativas generadas.

Amanda Serrano será la boxeadora estelar del fin de semana. La puertorriqueña de medirá con la estadounidense Reina Tellez en un combate del peso mosca que tendrá en juego los cinturones AMB y OMB. La centroamericana de 37 años cuenta con un récord de 47-4-1 que buscará seguir agrandando ante un rival de apenas 22 años que cuenta con números de 13-0-1 y un hambre de gloria inmenso.

A su vez, en el duelo coestelar se hará presente Holly Holm, la histórica luchadora de UFC regresará al boxeo tras 12 años de ausencia sobre los cuadriláteros y lo hará para medirse con Stephanie Han en el peso ligero. Esta contienda tendrá en juego la corona AMB de las 135 libras, por lo que se puede llegar a tratar de un momento histórico si la leyenda termina la velada con el brazo en alto.

El inicio de la jornada que se llevará a cabo en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, Puerto Rico está previsto para las 19:00hs del Centro de México. Tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo en general, la transmisión podrá ser seguida mediante DAZN de manera exclusiva y única.

Las peleas más destacadas de este sábado 3 de enero:

Henry Lebron vs. Juan Tapia | Peso superpluma

Jan Paul Rivera vs. Alfredo Cruz | Peso pluma

Abner Figueroa vs. Edwin Rodríguez | Peso gallo

Yankiel Rivera vs. Jonathan González | Peso mosca

Krystal Rosado-Ortiz vs. Tania Walters | Peso gallo

Ebanie Bridges vs. Alexis Araiza Mones | Peso gallo

Stephanie Han vs. Holly Holm | Peso ligero

Amanda Serrano vs. Reina Tellez | Peso pluma