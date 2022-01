Entre el Ryan García que noqueó a Luke Campbell el 2 de enero de 2020 para convertirse en campeón mundial interino de peso ligero del CMB y el que ahora está buscando regresar a los cuadriláteros, ya sin cinturón, probablemente en un combate ante Isaac Cruz; hubo también un Ryan García que reconoció haber pasado por días oscuros.

A mediados del año pasado, el californiano hizo público desde sus redes sociales que estaba atravesando problemas de depresión y ansiedad y que había decidido recurrir a la ayuda médica, iniciando un tratamiento que lo tendría lejos de los gimnasios de boxeo y también de cualquier posibilidad de involucrarse en un combate.

Ya hace unos meses que Ryan García se ha mostrado recuperado y con el deseo de volver a pelear, pero nunca antes había hablado tan en profundidad sobre aquellos días de depresión como lo hizo en una reciente entrevista que concedió a Dan Rafael para Boxing News.

“Me siento cómodo hablando de eso porque estoy mucho mejor ahora. Después de la pelea de Campbell estaba tan emocionado de volver al ring y hacer lo mío. Y luego hubo un cambio en mi mente y no pude entenderlo del todo. Fue bastante extraño. Era solo que comencé a sentirme más deprimido y seguía sintiéndome más perdido, simplemente perdido en mí mismo y en mi mente", confesó.

Y agregó: “Pensé que iba a estar bien porque he luchado contra la ansiedad. He hablado de luchar con la ansiedad. Entonces, pensé, está bien, solo voy a ignorarlo. Probablemente sea lo que sea. no se que es Y luego siguió empeorando y empeorando. mi mente seguía tan confundida. No puedo explicarlo. Era como un tormento. Fue tan horrible que ni siquiera podía pensar con claridad. No podía concentrarme en nada”.