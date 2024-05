En medio de sus vacaciones y previo al inicio de la pretemporada, Alexis Vega platicó respecto a los reportes que se hicieron públicos en las últimas semanas sobre su futuro, y despejó dudas sobre un posible guiño al América y sus expectativas personales en Toluca.

El goleador del conjunto escarlata aseguró que no piensa irse de los ‘Diablos’, donde tiene tres años de contrato por delante, y confirma que no se arrepiente de haber decidido regresar. “Ahora estoy feliz en Toluca y lo voy a disfrutar al máximo”, afirmó en conversación con W Deportes.

Por otra parte, el delantero de 26 años fue consultado sobre la posibilidad de jugar para las Águilas, archirrival de su ex-equipo, las Chivas, y confesó que no tiene clubes ‘prohibidos’. “No le cierro la puerta a ningún equipo”, reveló Vega durante la entrevista en pleno receso.

Alexis Vega fue el goleador de Toluca en el Torneo Clausura [Foto: Getty]

Además, en referencia a la chance de desempeñarse en otros clubes de la Liga MX, Alexis reconoció que estuvo cerca de jugar en Cruz Azul cuando estaba en Guadalajara, pero que no se avanzó por motivos que lo exceden. “Hubo acercamientos, pláticas, pero nada concreto; no fue rumor, sí hablaron conmigo y mi representante, pero jamás buscaron a Chivas“, sentenció el delantero de los Diablos Rojos.

El artillero manifestó que ‘La Máquina’ lo quiso a principio de año, pero que no se concretó y luego apareció Toluca y allí no dudó en acordar para cerrar su arribo. “Salieron muchos a decir que no quise firmar con Cruz Azul, salieron malas personas a hablar de cláusulas y de que por eso no llegué, pero no es cierto; fue la primera opción que apareció pero no hablar con Chivas”, agregó Alexis.

Alexis Vega tiene vínculo con el equipo choricero hasta Diciembre 2026, que a priori piensa respetar y de donde no saca su mente, más allá de responder a las consultas de la prensa sobre otras instituciones. Desde su regreso al Toluca, acumula 6 goles y 5 asistencias en 17 partidos disputados con la playera del club que es su casa.