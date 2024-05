El juez Marco Antonio Ortiz fue uno de los personajes tendencia de la semana en el futbol mexicano, al ser apuntado como el ‘responsable’ del resultado de la final del Clausura 2024, donde el América se quedó con el título del torneo ante los ojos del Cruz Azul.

En las últimas horas, se pudo saber que el árbitro será sancionado por su accionar en el enfrentamiento que determinó a las ‘Águilas’ como los nuevos campeones de la Liga MX, con la posibilidad de perderse muchos partidos del próximo Torneo Apertura.

Sin embargo, más allá de la inminente suspensión, tal como ha revelado el diario Récord, el ‘Gato’ habría cobrado una fortuna sólo por haber hecho su trabajo de juez en ese partido para el cual fue designado con anterioridad por la Comisión Arbitral.

Marco Antonio Ortiz y una conducción polémica en América – Cruz Azul [Foto: Getty]

De acuerdo al reporte, Ortiz habría recibido cerca de 150.000 pesos, además de un bono extra ‘otorgado por el patrón Azcárraga Jean’. Esto es un dinero apercibido además de su habitual salario, es decir, sueldo más ingreso por el encuentro más bono.

El periódico ha dado a conocer que en México, los jueces tienen un salario promedio de entre 27.400 y 33.000 pesos por mes, además de una premiación de hasta 40.000 pesos por encuentro dirigido que pueden llegar a ser hasta tres o cuatro por mes según el réferi.

Así, por más que no pueda ejercer su profesión por algún tiempo producto de la sanción que se le impondrá en los próximos días, Marco Antonio Ortiz no tendrá multa económica y cobrará la abultada cifra que ha trascendido. Una noticia que no gustará a los aficionados del conjunto derrotado en la gran fiesta.