A Ryan García no le gustó que Canelo Álvarez desconfiara de las razones que lo llevaron a romper relaciones con Eddy Reynoso, por lo que decidió salir a responderle. ¿El fin de la amistad?

Tras el ruido que generó la noticia de que Ryan García había decidido romper relaciones con Eddy Reynoso previo a su regreso a los cuadriláteros, que tendrá lugar el próximo 9 de abril ante Emmanuel Tagoe en el Alamodome de San Antonio, el californiano tomó la decisión de explicar cuáles habían sido las razones de su decisión de cambiar de entrenador.

"No tiene que ver con mala sangre o ego o algún resentimiento. Diría que el tiempo, eso es. Tienes que saber que al trabajar con Eddy es muy ocupado y lo respeto. Tiene que hacer lo que necesita. Hay que seguir adelante, seguir trabajando y vamos a continuar en el camino que estamos”, había expresado El Niño Rey, dejando claro que lo que estaba buscando era un entrenador que lo tuviera como su peleador principal, teniendo en claro que con Reynoso ese peleador es Canelo Álvarez.

En declaraciones recientes a ES News, el propio multicampeón tapatío, que había estado muy cerca de Ryan García durante todo su desarrollo como profesional, incuso tomándolo como su protegido, se permitió dudar de esas razones. "No sé qué pasó. No sé lo que está pensando. Dice que quiere más tiempo, ¿verdad? Eddy tiene todo el tiempo para él. ddy estuvo aquí en Navidad, Año Nuevo, todo para él cuando peleó con Luke Campbell. Luego, ¿qué pasó? Algo con él, no estoy seguro", manifestó.

Pero el hecho de que Canelo haya dudado de sus fundamentos no le gustó nada al californiano, quien decidió salir a responder. “Canelo no conoce los hechos. El primer campamento que tuve con Eddy fue genial, luego todo salió mal. Él solo apareció dos semanas antes de Fonseca y fue entonces cuando le pedí a mi gerente que hablara con él sobre la búsqueda de un nuevo entrenador", expresó desde sus redes sociales.

Vergil Ortiz y el morbo de una pelea ante García

A la par de la ruptura de Ryan García con Eddy Reynoso, surgió la noticia de un acercamiento de Vérgil Ortiz con este para que fuese su nuevo entrenador. Días después, el invicto de Dallas, que también se disputa con el californiano el hecho de ser la estrella principal de Golden Boy Promotions, se manifestó dispuesto a enfrentarlo.

La realidad es que Ryan García viene desarrollándose en el peso ligero mientras que Ortiz lo hace en el peso wélter, por el que sería toda un incógnita saber en que categoría de peso podría comenzar a negociarse una pelea que, con Eddy Reynoso en el centro de la escena, sin dudas generaría mucho morbo.