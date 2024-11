El peso ligero tiene grandes protagonistas que muestran argumentos suficientes para ganarse peleas titulares y, por consecuencia, ser campeones del mundo. En el caso de Shakur Stevenson, aunque es muy cuestionado por los rivales a los que enfrenta, nadie puede discutir su jerarquía. Por eso, un cruce ante el mexicano William Zepeda sería más que interesante y el promotor Eddie Hearn, confirmó que este duelo se hará y hasta le puso fecha.

ver también Jesse Bam Rodríguez, campeón supermosca, avisó al monarca argentino Puma Martínez que está listo para pelear

Camarón Zepeda comentó en su momento que se sentía decepcionado con Stevenson, porque esperaba la pelea para octubre y si el monarca no se lesionaba se iba a ver las caras con Joe Cordina. Eso no resultó y ahora se espera que uno de los combates más esperados en las 135 libras llegue para febrero de 2025.

Publicidad

Publicidad

La confirmación que llegó para la pelea entre Shakur Stevenson y William Zepeda

“La pelea ha sido ordenada por el CMB. Obviamente tenemos un acuerdo con Su Excelencia Turki Al-Alshikh para la pelea de Shakur contra Zepeda, siempre y cuando Zepeda la acepte y todo esté en orden. Creo que verán esa pelea en Riad, Shakur dijo que irá directamente a esa pelea el 22 de febrero”, expresó Hearn con Boxing News.

Y además, agregó: “Será una pelea tremenda, es un gran choque de estilos. Es una pelea peligrosa para Shakur porque vuelve después de la cirugía de la mano, pero este chico es muy especial y está listo para mostrarle al mundo lo grande que es.”

Por su parte, Shakur cuestionó a Zepeda en The Stomping Ground: “Por lo que he escuchado, creo que esa pelea va a darse. Zepeda va a pelear por el título interino del CMB y yo tengo el título regular. Creo que este es el momento. No puede seguir huyendo, ya no puede seguir poniendo excusas para no pelear conmigo. Esa pelea tiene que darse”.

Publicidad

Publicidad

“Creo que la principal excusa que ha puesto ha sido esconderse detrás de Óscar de la Hoya. Yo pienso que si tú eres un peleador, al final del día tienes que estar dispuesto a pelear con quien sea. No puedes sentarte a esperar a que tu promotor te diga que no vas a pelear con tal peleador por esta razón, que no vas a hacer esto, que no vas a decir nada. Creo que se ha estado escondiendo detrás de Óscar de la Hoya”, añadió.

ver también ¡Espectacular! Mike Tyson le ganó la pelea a Jake Paul sin haberse subido al cuadrilátero

“Si la gente que le lleva los negocios a Zepeda le dice que pelee, creo que él estará dispuesto a pelear, pero él esta cómodo yendo en el asiento trasero del auto y dejando que otros le dicten lo que va a hacer”, cerró.

Zepeda enfrentará este sábado 16 de noviembre ante Tevin Farmer en un combate en el que tendrá que ganar para demostrar que está listo para tener, a principios de 2025, la oportunidad titular que tanto busca. Se deberá lucir y mostrarle a Shakur que puede ser un gran peligro para el reinado del estadounidense.

Publicidad