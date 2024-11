Si los protagonistas hablan, es el momento de hacer silencio y dejar todas las especulaciones a un lado. Si Jesse Rodríguez dice que desea que su próxima pelea sea con Fernando Martínez, entonces es ese el camino que hay que comenzar a transitar. El campeón supermosca está listo para una pelea de unificación y el argentino está avisado…

Tras retener su cinturón del CMB de las 115 libras ante Pedro Guevara con un espectacular nocaut en el tercer round, Bam demostró que va en serio y que quiere tener todo en su poder. Por eso, en la conferencia posterior a su quinta defensa titular, le preguntaron por la posibilidad de verse las caras con el campeón argentino y no esquivó el tema.

El Puma, quien es dueño de los reinados en la AMB y la FIB, expondrá sus cinturones el próximo 31 de diciembre, en Japón y ante Kazuto Ioka, el mismo al que el sudamericano venció en julio en Tokio. Si retiene sus cinturones, dará un paso adelante en la división dejando atrás a un duro rival y demostrando que está listo para un desafío todavía más difícil.

El mensaje de Bam Rodríguez al Puma Martínez y la respuesta del argentino

Es allí donde aparece el nombre de Bam, el campeón de 24 años que no dudó a la hora de desafiar al Puma: “Me encantaría hacer una pelea con Fernando Martínez”.

“Me vio pelear con Ioka y ahora ya no me nombra más, ¿por qué no decís que querés pelear conmigo? Después de Ioka el 31 de diciembre ya estoy listo para vos, ¿querés unificar o no?”, respondió el Puma en su cuenta de Instagram.

“Tanto me nombraste y después, cuando me fuiste a ver a Japón contra Ioka, no dijiste nada. ¿Ahora me esquivas? ¡Dale! ¡Unifica! Acá te espero. 2025 que se haga esa pelea”, cerró.

El Puma Martínez quiere seguir haciendo historia y va por un campeón que luce imbatible, como lo es Jesse Rodríguez. (GETTY IMAGES)

De esta manera, está todo listo para esperar una victoria de Martínez a fin de año y que el 2025 llegue con una de las peleas más esperadas bajo el brazo. Eso sí, Bam avisó que si no enfrenta al Puma, no tiene ningún problema en ir por Román Chocolatito González.

