Antes de que la pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía tuviera lugar en Las Vegas, hubo un tercer protagonista: David Benavidez. Resulta que este último fue muy pedido por los fanáticos para enfrentar a Saúl. Y para acompañar todo ello, el estadounidense se animó a desafiar al boxeador mexicano.

Canelo Álvarez defendió sus títulos ante Jaime Munguía (Getty)

Ahora mismo, Canelo viene de vencer a Munguía, defendiendo así sus cinturones de la categoría. Y si bien es cierto que todo es muy reciente, los fanáticos de la disciplina ya comenzaron a pedir por un enfrentamiento especial para Saúl: ante David Benavidez.

Desde hace algún tiempo, entre uno y otro ha habido algunos roces, los cuales calentaron las cosas. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado el combate, ya que el propio Canelo puso pretensiones muy altas. Pero a pesar de ello, los aficionados se están muriendo de ganas de ver a ambos pelear en el cuadrilátero.

¿Qué dijo David Benavidez sobre un posible enfrentamiento ante Canelo?

Antes de la pelea entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía, David Benavidez dio algunas declaraciones, y aprovechó la ocasión para retar a Saúl. “Él está diciendo que quiere 200 millones para pelear. Yo ya hice mi trabajo, pero él no me quiere pelear y no hay nada más que yo pueda hacer”, dijo inicialmente.

“Es la única pelea que todo el mundo quiere mirar, así que ojalá que se pueda hacer en el futuro”, continuó. Y justamente, los aficionados llenaron las redes sociales de peticiones por esta pelea. Sin embargo, y pese a que Benavidez se muestre optimista, es algo complicado.

“Yo creo que sí se puede hacer. Lo único que se necesita es que Canelo diga que sí, que quiere la pelea. Creo que puede pasar en septiembre todavía. Si tenemos que hacer una colecta para hacer la pelea, vamos a hacerla”, sentenció David Benavidez frente al micrófono.