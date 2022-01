Desde hace ya muchos años la popular revista The Ring, también conocida como La Bilblia del Boxeo, elabora un ranking de los mejores diez peleadores libra por libra del mundo a través del criterio de sus especialistas. A esta conceptualización se ha sumado también ESPN, con un panel de expertos que también le da legitimidad a su clasificación.

En ambos casos, quien actualmente lidera ese ranking es Saúl El Canelo Álvarez, quien el pasado 6 de noviembre se convirtió en campeón mundial indiscutible de la división de peso súper mediano luego de vencer por nocaut técnico en el undécimo asalto a Caleb Plant.

Fuera de esa clasificación que elabora The Ring se encuentra Gary Russell Jr, quien ostenta el título de campeón mundial de peso pluma del CMB desde marzo de 2015 y que ha realizado ya cinco defensas exitosas a ese cinturón, registrando además un récord profesional de 31 victorias y una derrota.

“Lo que puedo decir es que, a las personas que tuvieron la oportunidad de verme competir, en la mayoría de los casos dirán que mi conjunto de habilidades es especial. En cuanto a la lista libra por libra, no le doy importancia. Es un concurso de popularidad", dijo al respecto en una conferencia de prensa virtual para promocionar su pelea del próximo 22 de enero ante Mark Magsayo.

Y agregó: "El ranking libra por libra se basa en quién es más popular. No se basa en la habilidad. Si se basara en la habilidad, Gary Russell Jr ya estaría allí. Mi padre me dijo hace mucho tiempo, no importa lo que hagas, no podrás complacer a todos. Alguien siempre tiene algo que decir. Todo lo que puedo hacer es dar lo mejor de mi".