Isaac Cruz viene de conquistar el título mundial Plata de peso ligero del CMB tras derrotar el pasado 4 de septiembre a Eduardo Ramirez por nocaut en el segundo asalto. Pero ese cinturón secundario no parece suficiente para tener la oportunidad de volver a pelear contra uno de los hombres que dominan la división, como ya hizo en el pasado ante Gervonta Davis perdiendo en decisión unánime.

El Pitbull también apuntó hacia arriba, porque desafío al campeón mundial de peso súper ligero del CMB Regis Prograis; aunque no es concreto que vaya a subir de división. Por otro lado, le llegó a él el desafío de un excampeón mundial de peso pluma que está dispuesto a subir dos divisiones para enfrentarlo.

Se trata de Gary Rusell Jr, quien en enero del año pasado fue destronado por Mark magsayo y que desde entonces no ha vuelto a pelear por una serie de lesiones con las que tuvo que lidiar. "Me gusta el pequeño Pitbull, Isaac Cruz. Esa es una pelea que me gusta y de seguro que pelearía con él", dijo.

Rusell elogió la valentía con la que el mexicano se planta en el cuadrilátero, pero pensando en un enfrentamiento entre ambos, más allá de la diferencia de peso que existe actualmente, se mostró convencido de que saldría victorioso. "Me gusta. Pero es un perrito y le patearé el trasero", avisó.