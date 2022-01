Desde ahora y por mucho tiempo para Gary Russell será imposible no pensar que de no haber sido por la lesión en el hombro derecho que lo obligó a pelear al menos ocho asaltos solo con su mano izquierda, tal vez Mark Magsayo no hubiera puesto fin a su reinado como campeón mundial de peso pluma del CMB, que había logrado mantener desde 2015.

Finalmente, el filipino se quedó con la victoria en fallo dividido de los jueces y se coronó como nuevo monarca. Y fue finalizado el combate que el estadounidense dio las primeras explicaciones sobre lo que había sucedido en el combate estelar de la cartelera que PBC montó en el Borgata Hotel Casino de Atlantic City.

"Estaba lesionado de mi hombro derecho. Me lesioné hace dos semanas. Pero esto es lo que hacen los campeones. Se trata de llegar y de pelear, independientemente de cómo estés y sin poner excusas. Creo que desde el comienzo de la pelea le di una lección de boxeo. Pelee solo con mi mano izquierda", dijo Russell a las cámaras de ShowTime.

El estadounidense expresó también su disconformidad con el fallo final de la pelea que dio a Magsayo como ganador por decisión mayoritaria, con dos tarjetas a su favor y una tercera que marcó empate. "Yo pelee y gané la pelea, independientemente de la decisión de los jueces. Quiero agradecer a toda la gente que vino aquí", remarcó.

Y concluyó: "Sigo queriendo estas grandes peleas. Sabía que llevaba dos años fuera, sabía que tenía la lesión desde hace dos semanas, pero no iba a posponer la pelea. Tuve esta lesión antes, en el tendón del hombro, ahora vamos a ver qué pasa. Yo soy un guerrero, no tengas dudas de eso. Con una sola mano le dio una lección del boxeo. Si el quiere la revancha, claro que lo haremos".