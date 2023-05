Uno de los peleadores más importantes de las artes marciales mixtas es sin duda Conor McGregor, quien comenzó a forjar su nombre a base de KO en la UFC. Por otra parte, el irlandés ha sido noticia luego de burlarse y amenazar a Saúl Álvarez en diálogos con medios de comunicación.

El peleador de Eddy Reynoso regresó hace pocas semanas en el Estadio Akron de Guadalajara, donde el peleador tapatío defendió con éxito sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano. Sin embargo, su presentación dejó mucho que desear ya que superó a un pobre John Ryder.

Por otro lado, en las últimas horas, Canelo Álvarez volvió a ser noticia porque desde Irlanda se burlaron y amenazaron de él. Se trata de Conor McGregor, quien en diálogos con la prensa dijo que podría vencerlo.

“Soy zurdo, John Ryder es zurdo, Billy Joe Saunders es zurdo. He visto métodos, he visto cosas que hago, y sé que está a la baja. Sería fácil, pelearía con Canelo sin ningún puto problema”, señaló el irlandés el último viernes cuando se llevaba adelante el pesaje entre Katie Taylor vs. Chantelle Cameron.

Cabe recordar que Canelo Álvarez busca la revancha contra Dmitry Bivol por el Título Mundial AMB Medio Pesado. Es más, el mexicano ha pedido que el combate se lleve adelante en las 175 libras.