Existe un nombre que no deja de darle grandeza al Real Madrid, y ese es el croata Luka Modric, quien tuvo de nueva cuenta un encuentro mágico en la UEFA Champions League, donde fue pieza clave para que consiguieran remontar al París Saint Germain, el cual dejó ver que sus 36 años de edad no fueron un factor para evitar que fuera el que más recorrido tuvo en este encuentro en donde consiguieron avanzar en la competencia.

Y es que Modric consiguió dejar sin opciones al equipo de Lionel Messi, a quien le lleva dos años, y quien tras el silbatazo final no pudo evitar estallar de alegría tanto dentro como fuera del campo, pues sabía que él había ayudado en demasía a su equipo a conseguir este histórico resultado donde los parisinos parecía que tenían todo para llevarse el boleto, pues contaban con talento que el mundo ha calificado como los mejores de la historia.

Pero en esta ocasión el propio Modric consiguió exhibir que dichas estrellas no hacen lo propio como el caso del ex blaugrana, quien de por sí se ha caracterizado en no ser muy corredor en el campo, pero en esta ocasión fue muy evidente su decadencia, y fue superado por Luka, el cual consiguió recorrer en el partido 10.54 kilómetros, tan sólo 0.86 menos que el que más recorrido tuvo, Marco Veratti, quien registró 11.40km.

Modric logró superar al propio Neymar, al cual en su momento han dicho ser lo mejor de lo mejor, pero que no ha conseguido en términos individuales grandes galardones, y en esta ocasión tan sólo hizo una ruta de 10.31km, secundado por el compañero del croata, Federico Valverde, el cual se quedó con 10.17, mientras que el famoso francés, Karim Benzema consiguió los mismos kilómetros recorridos que su compañero Valverde.

Lo que dejó el sexto y séptimo lugar en manos de un merengue y un parisino, pues Nacho Fernández lograba recorrer 9.96km y Achraf Hakimi 9.71, a los cuales se les vio como los futbolistas más activos de este encuentro en donde los blancos tomaron por sorpresa a Messi y compañía, pues creían que el puro talento sería suficiente para llevarse la victoria, pero el deporte siempre da sorpresas.